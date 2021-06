Ce post tv va transmite in urmatorii cinci ani turneul de tenis de la Roland Garros in Romania

Cele doua parti au semnat un contract prin care turneul de Grand Slam de la Paris se va vedea in 50 de tari, printre care si Romania."Parteneriatul semnat cu Discovery, o companie cu o arie atat de larga de acoperire, ilustreaza pasul in fata facut de Roland Garros si ambitiile sale la nivel international.Scopul nostru este sa oferim experienta unica de la Paris fanilor din intreaga lume", a spus Gilles Moretton, presedintele Federatiei Franceze de Tenis, citat de gsp Discovery Inc este compania care detine si postul TV Eurosport, care va transmite exclusiv in Romania, turneul de tenis de la Roland Garros in urmatorii cinci ani.