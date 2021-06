Sunt sanse mari pentru un sfert de finala suta la suta romanesc la Roland-Garros. Cum e posibil

Benficiind de retragerea japonezei Naomi Osaka , Ana Bogdan mai are doua meciuri pana la sferturi, iar adversarele nu sunt de speriat. In turul trei, Bogdan va juca impotriva invingatoarei din duelul Paula Badosa - Danka Kovinic, iar apoi, in cazul unei victorii, cu una dintre Polona Hercog, Caroline Garcia, Harmony Tan si Marketa Vondrousova. La randul ei, Sorana Cirstea se bucura de un culoar favorabil pana in sferturi. Daca va trece miercuri, in turul doi, de italianca Martina Trevisan, Cirstea va evolua contra invingatoarei din meciul Daria Kasatkina - Belinda Bencic. Mai departe, pentru o posibila confruntare suta la suta romaneasca in sferturi la Roland-Garros, Cirstea ar mai avea de jucat un singur meci, cu una dintre Tamara Zidansek, Madison Brengle, Katerina Siniakova si Veronika Kudermetova.