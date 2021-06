Roland-Garros: cine e tenismena arestata cand iesea de la masaj. Doua jucatoare din Romania, martore la escrocherie

Sizikova a fost retinuta joi seara, cand iesea de la masaj dupa incheierea meciului de dublu din primul tur al actualei editii a French Open, pe care ea si compatrioata ei, Ekaterina Alexandrova, l-au disputat cu perechea australiana Ajla Tomljanovic/Storm Sanders, partida castigata de aceasta din urma cu 6-1, 6-1.De asemenea, camera de hotel a sportivei din Rusia a fost perchezitionata.O evolutie suspecta a jucatoarei ruse a fost inregistrata in ghemul al cincilea al setului secund. In acel ghem, Sizikova a comis doua duble greseli si nu a ajuns la o minge care parea accesibil de returnat. Romancele au obtinut break-ul la zero si au preluat conducerea cu 3-2.Potrivit L'Equipe, "sume mari de bani au fost pariate din diferite tari pe castigarea acelui ghem de catre romance la mai multi operatori la Paris".Mitu si Tig s-au impus in partida din 30 septembrie cu scorul de 7-6 (8), 6-4.Sizikova, o jucatoare care nu a impresionat, a castigat din tenis aproximativ 170.000 de euro.