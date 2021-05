Meci "lacrimogen" pentru Sorana Cirstea la Roland-Garros. Adversara de azi i-a plans in fata, pe teren. Cine a fost de vina

Scorul intalnirilor directe in circuitul WTA intre cele doua jucatoare este egal, 1-1, insa Cirstea si Konta au mai avut parte de o intalnire, una cu totul speciala , in confruntarea Romania - Marea Britanie din Cupa Federatiei, in 2017, la Mamaia Atunci, in timpul meciului Cirstea - Konta, capitanul-nejucator al echipei noastre, Ilie Nastase , a avut reactii jignitoare la adresa rivalelor, determinand-o pe adversara Soranei sa paraseasca terenul in lacrimi.In cele din urma, dupa ce Nastase a fost evacuat, Konta a revenit si a castigat meciul cu Cirstea cu 6-2, 6-3. A fost un incident in urma caruia Ilie Nastase s-a ales cu o suspendare drastica, de un an si jumatate, de la toate competitiile de tenis.