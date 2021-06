Cine e viitoarea adversara a Soranei Cirstea la Roland-Garros. A eliminat-o dramatic pe Bianca Andreescu in primul tur

Pentru Cirstea este a doua oara cand ajunge in optimi la Roland Garros, dupa 2009, cand a patruns pana in sferturi.De asemenea, este pentru a treia oara in optimi la un Grand Slam, dupa ce in 2017 a ajuns in aceasta faza la Australian Open.In optimi, Sorana Cirstea va evolua cu Tamara Zidansek, din Slovenia, locul 85 mondial. Zidansek a produs o mare surpriza in primul tur, eliminand-o pe canadianca de origine romana Bianca Andreescu , cu 6-7, 7-6, 9-7.