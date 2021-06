Vestea tragica aflata de grecul Tsitsipas cu cateva minute inainte de finala cu Djokovic de la Roland-Garros

Tanarul jucator, in varsta de 22 ani, i-a dedicat prima sa finala de Mare Slem bunicii sale din partea tatalui, intr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram."Cu cinci minute inainte de a intra pe teren, bunica mea iubita a pierdut lupta sa pentru viata. O femeie inteleapta, a carei credinta in viata si disponibilitatea de a da si de a oferi nu pot fi comparate cu nimeni altcineva pe care l-am cunoscut", a scris Stefanos Tsitsipas."Este important sa existe mai multi oameni ca ea in aceasta lume. Pentru ca oamenii ca ea te fac sa traiesti. Te fac sa visezi", a adaugat grecul.Tsitsipas este considerat mostenitorul celor trei giganti ai tenisului, Novak Djokovic Roger Federer si Rafael Nadal . Dar, dupa ce aflat aceasta veste trista, el a spus ca exista lucruri mai importante in viata decat castigarea trofeelor."Viata nu inseamna sa castigi sau sa pierzi. Ci inseamna sa profiti de fiecare clipa a vietii, singur sau alaturi de altii. Sa traiesti o viata plina de sens, fara mizerie sau abjectie. Ridicarea trofeelor si celebrarea victoriilor este ceva, dar nu este totul", a mai scris Tsitsipas.Djokovic (34 ani) a devenit cu aceasta ocazie primul jucator din era Open (incepand din 1968) si al treilea din istorie, dupa Roy Emerson si Rod Laver, care cucereste titlul de cel putin doua ori in cele patru turnee majore din circuitul profesionist.Tsitsipas, ocupantul locului al cincilea in clasamentul ATP, a ratat in schimb sansa de a cuceri primul sau titlu de Grand Slam, dupa ce anterior nu reusise sa treaca de faza semifinalelor la turneele de aceasta categorie. Grecul s-a prezentat la aceasta finala cu cele mai multe meciuri castigate de la inceputul acestui an (39), inclusiv pe zgura (22), fiind totodata liderul ATP Race, clasamentul care ia in calcul doar rezultate din acest sezon.