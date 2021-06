Turneul suprizelor. Inca o favorita a fost eliminata de la Roland Garros

Castigatoarea Australian Open 2020 si finalista de anul trecut a French Open a fost intrecuta clar, cu 6-1, 6-3, de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 17, dupa un meci care a durat 69 de minute.Sakkari este pentru prima oara in cariera in sferturile de finala ale unui grand slam.Ea va evolua, in faza urmatoare, cu invingatoarea partidei dintre ucraineanca Marta Kostiuk, locul 81 WTA, si Iga Swiatek, locul 9 WTA si cap de serie numarul 8.Poloneza este singura jucatoare din Top 10 WTA care a ramas in competitia de la Paris. Dintre primele zece jucatoare ale lumii, a lipsit doar Simona Halep , locul 3 WTA, din cauza unei accidentari.