Fostul antrenor al Simonei Halep face lumina in scandalul "Osaka". De ce vrea japoneza sa boicoteze relatia cu presa

"Naomi are ocazia sa-si foloseasca statutul pentru a aborda probleme si a initia lucrurile", a declarat belgianul Wim Fissette, fost antrenor al Simonei Halep, pentru revista germana Der Spiegel.Potrivit lui Fissette, Osaka "stie ca este important sa vorbesti cu presa" si ca nu boicoteaza mass-media "pentru ea insasi", ci pentru ca este "ingrijorata de probleme fundamentale si vrea sa provoace o schimbare"."In Statele Unite, sportivii vor mai multa libertate in relatiile lor cu presa. Deci, pur si simplu nu sunt amenintati imediat cu o sanctiune daca nu se simt bine intr-o zi", a explicat antrenorul.Dupa victoria de duminica impotriva Patriciei Maria Tig, locul 63 WTA, scor 6-4, 7-6 (4), Osaka trebuie sa o infrunte pe Ana Bogdan , locul 102 WTA, miercuri, in turul al doilea al French Open.Organizatorii turneului de la Roland Garros au anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca Naomi Osaka a fost amendata cu 15.000 de dolari pentru ca nu si-a onorat obligatiile contractuale legate de mass-media, decizie venita dupa meciul japonezei cu Patricia Tig . Daca va continua sa refuze sa se prezinte la conferintele de presa, Osaka risca sa fie chiar exclusa din competitie.