Cea mai mare surpriză de la Roland-Garros, cu șase victorii la rând. Revenire formidabilă, de la 0-6!

Tenismena Olga Danilovic din Serbia, locul 125 mondial, este cea mai mare surpriză de până acum la Roland-Garros 2024. Venită din calificări, Olga Danilovic s-a calificat în optimi, ajungând la o serie de șase victorii la Paris.

După ce în turul al doilea a eliminat-o pe americanca Danielle Collins (10 WTA), una dintre cele mai în formă tenismene ale momentului, Olga Danilovic a învins-o vineri pe croata Donna Vekic (40 WTA), scor 0-6, 7-5, 7-6.

Danilovic a reușit o revenire formidabilă, în ciuda faptului că a pierdut primul set cu 6-0, iar în super-tiebreak a fost condusă cu 6-2, înainte de a se impune cu 10-8.

În optimi, Olga Danilovic se va întâlni cu Marketa Vondrousova, cap de serie 5.

