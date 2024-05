Surpriza zilei la Roland-Garros. Jucătoarea din Top 10 mondial eliminată în primul tur

Cea mai mare surpriză a zilei de luni la turneul de Grand Slam de la Roland-Garros este eliminarea prematură a jucătoarei Maria Sakkari din Grecia.

Clasată pe locul 7 WTA, Maria Sakkari a fost învinsă neașteptat de franțuzoaica de origine rusă Varvara Graceva (88 WTA), care s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-3.

Sakkari este primul nume mare, din Top 10 mondial, care părăsește competiția de la Paris.

Varvara Gracheva, who now represents France, beats Maria Sakkari 3-6, 6-4, 6-3 to reach the second round at #RolandGarros.

Biggest moment of her career!

Maria is the first top 10 - men or women - to lose in this year’s tournament… pic.twitter.com/frPPViuKKC