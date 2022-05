Tenismena care a câștigat primul său titlu WTA chiar înainte de Roland-Garros

Jucătoarea italiană Martina Trevisan (85 WTA) a câștigat primul său trofeu WTA la turneul de 250 de puncte de la Rabat (Maroc), în săptămâna premergătoare startului la Grand Slam-ul de la Roland-Garros.

În prima sa finală din carieră, Trevisan a învins-o categoric pe americanca Claire Liu (92 WTA), scor 6-2, 6-1, după un meci care a durat o oră și jumătate.

La Roland-Garros 2022, Martina Trevisan va juca în primul tur cu britanica Harriet Dart.

A Marti Party in Rabat 🍾

🇮🇹 @MartinaTrevisa3 clinches her FIRST career WTA title with a 6-2, 6-1 victory over Liu!#WTARabat pic.twitter.com/6ay4AIOtta