Eroul lui Sepsi și-a intimidat adversarii de la Cluj: ”Le-am spus că o să dea peste”

Portarul echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Roland Niczuly, a declarat, după câştigarea Cupei României la fotbal, în faţa Universităţii Cluj, cu 5-4 la loviturile de departajare, că formaţia sa a făcut un meci prost la Sibiu, precizând totodată că finalele se câştigă, nu se joacă bine.

"E un sentiment aparte, e un trofeu foarte greu. Ne bucurăm, este moment istoric din nou la Sfântu Gheorghe. Am făcut un meci prost, după părerea mea, dar finalele nu se joacă bine, se câştigă. Ne bucurăm că am reuşit să ducem din nou Cupa la Sfântu Gheorghe. Am scris istorie de două ori, o echipă mică, am arătat tuturor că dacă este organizată, se poate face performanţă frumoasă. Acum rămâne să ne pregătim foarte bine pentru sezonul următor. Vor fi meciuri foarte grele în Conference League, deja se joacă la un alt nivel. Trebuie să fim pregătiţi, să nu ne facem de râs", a afirmat Niczuly la DigiSport.

El a recunoscut că la loviturile de departajare a încercat să-şi intimideze adversarii, fiind bucuros că a reuşit acest lucru.

"Am încercat să îi intimidez, să pun presiune mai mare decât este pe mine. Le-am spus că o să dea peste. În momente de tensiune încercăm să spunem tot felul de vorbe. Mă bucur că în seara asta mi-a ieşit. Aşa este în fotbal, în seara asta mi-a ieşit, până acum nu reuşeam nici să ghicesc colţurile. Este o seară magică, atât pentru mine, cât şi pentru club", a mai spus fostul portar al Universităţii Cluj, care a reuşit să apere trei lovituri de la 11 metri în finală.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, deţinătoarea trofeului, a cucerit Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Sepsi OSK a cucerit trofeul pentru a doua oară consecutiv (2022, 2023), echipa din Sfântu Gheorghe având şi o finală pierdută (2020).

Universitatea rămâne cu trofeul din 1965, pierzând a cincea sa finală (1934, 1942, 1949, 2015, 2023).

Victoria echipei antrenate de Cristiano Bergodi la Sibiu va face ca CFR Cluj sau Universitatea Craiova să rateze sezonul viitor al cupelor europene. Ocupanta locului trei în play-off va juca un baraj pentru Europa Conference League cu câştigătoarea dintre FC U Craiova şi FC Voluntari. CFR Cluj (locul 3) va juca în ultima etapă din play-off acasă cu campioana Farul, iar Universitatea Craiova (4) va primi vizita echipei Sepsi OSK.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care a câştigat şi Supercupa României în 2022, va lupta din nou pentru acest trofeu în data de 8 iulie, la Ploieşti, contra campioanei Farul Constanţa.