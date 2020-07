Trupa The Rolling Stones a lansat o piesa inregistrata in 1974 impreuna cu Jimmy Page

Melodia combina timbrul vocal inconfundabil al lui Mick Jagger cu un acompaniament bogat de chitare si este descrisa intr-un comunicat ca "molipsitoare si provocatoare asemenea tuturor pieselor formatiei datand din acea era sfanta, o adevarata comoara pentru pentru orice fan Rolling Stones".In inregistrarea considerata pierduta se mai aude la bas si Rick Grech, de la trupa Blind Faith."Imi aduc aminte cand am cantat prima data asta cu Jimmy si Keith in studioul de la subsolul casei lui Ronnie [Wood]. A fost o sesiune grozava", a povestit Jagger."Este o aparitie de-a mea ultra-rara in afara Led Zeppelin in anii '70", a declarat Page pe contul sau de Twitter , rememorand cum a mers la casa lui Wood ca sa cante niste solouri de chitara."Am sosit devreme in acea seara si am terminat imediat din doar cateva reluari. Mi-a sunat bine, asa ca apoi am lasat-o in grija lor".Page a adaugat ca Jagger l-a contactat recent si a avut sansa de a asculta versiunea finala."Suna grozav si foarte compact".Trupa The Rolling Stones a lansat in aprilie o noua piesa, intitulata "Living in a Ghost Town", inregistrata partial in timpul perioadei de izolare cauzata de noul coronavirus Melodia "Scarlet", alaturi de alte piese necunoscute publicului pana acum, va aparea in septembrie pe o noua versiune multi-format a albumului "Goats Head Soup", lansat de Stones in 1973.