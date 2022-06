Un rom de calitate superioara, un cadou foarte ins...pirat!

Baut ca atare sau folosit drept ingredient principal pentru prepararea unor cocktailuri faimoase, romul este o bautura delicioasa, care nu poate lipsi de la petrecerile reusite. De altfel, multe persoane pastreaza o sticla din acest lichior in casa pentru a servi musafirii ori pentru a se delecta cu aroma sa unica la sfarsitul unei zile lungi.

Bautura nelipsita din povestile de pe mare

Una dintre cele mai amuzante anecdote referitoare la taria cu gust dulceag sustine ca aceasta este preferata piratilor. Adevarul este ca istoria maritima este strans legata de bautura obtinuta din trestie de zahar. De exemplu, este cunoscut faptul ca, dupa ce a capturat insula Jamaica, armata britanica a incetat sa mai consume brandy frantuzesc si a optat pentru mult iubitul rom.

O alta poveste mentioneaza infrangerea lui Napoleon la Trafalgar. Armata amiralului Nelson era ametita de bautura dulceaga, ceea ce poate fi o explicatie pentru vitejia de care a dat dovada in timpul bataliei.

Exista, totusi, o legenda mult mai macabra legata de acest personaj istoric. Se spune ca ramasitele lui Nelson au fost conservate intr-un butoi cu rom cu scopul de a ramane intacte pana la intoarcerea pe taramul englez. In momentul in care marinarii gasesc butoiul, consuma alcoolul in care era amestecat si sangele amiralului. De aici s-a nascut sintagma „sangele lui Nelson”, adesea folosita pentru aceasta bautura.

Cum se produce?

Gustul distinct al acestei bauturi este dat de un ingredient cu totul special: trestia de zahar. Cu toate acestea, exista cazuri in care se foloseste melasa, un produs obtinut dupa ce planta a fost transformata in cristale de zahar, ori sucul trestiei.

Ads

O etimologie neclara

Metoda sa de obtinere este o varianta care ar putea indica denumirea pe care a capatat-o. Mai exact, este vorba despre cuvantul de origine latina, saccharum, care inseamna zahar. Alte cuvinte care ar fi putut inspira numele sau sunt frantuzescul arôme sau olandezul rummers (pahare de dimensiuni mari, utilizate de catre marinari).

Totusi, cea mai populara teorie sustine ca denumirea sa provine din termenul de origine normanda rumbullion, utilizat pentru a denumi atat un tip de distilat din cidru de mere sau pere, cat si petrecerile prin care piratii isi sarbatoreau victoriile.

Ce sortimente poti incerca?

In general, incercarea de a crea o tipologie pentru bautura obtinuta din trestie de zahar se poate dovedi destul de dificila. Explicatia consta in multitudinea de factori care influenteaza varianta finala a produsului – procentul de alcool, perioada de maturare si tehnologia care a fost folosita sunt doar cateva exemple.

Ads

In plus, in Caraibe, fiecare insula respecta anumite legi si obiceiuri, motiv pentru care se poate discuta chiar si de un anumit terroir pentru fiecare versiune de alcool, exact asa cum se intampla si in cazul vinului.

Totusi, un truc pe care expertii il folosesc pentru a afla locul de provenienta al bauturii pe care o consuma se refera la culoarea acesteia. Daca un rom are nuante cristaline sau aurii, acesta provine din insulele hispanofone sau din fostele colonii engleze. In schimb, daca acesta este produs pe teritoriul Angliei, va avea o culoare mai intunecata.

Daca vrei sa incerci bautura cu o poveste si un gust incredibil, gasesti variate sortimente de rom in cadrul magazinului online BeiCeVrei. Aici te bucuri de produse 100% autentice, precum si de reduceri fenomenale si livrare rapida oriunde in tara!

Ads