Romain Grosjean a fost externat dupa accidentul suferit in Formula 1

Grosjean a suferit arsuri la maini, duminica, intr-un accident dramatic produs in turul I al cursei de la Sakhir, monopostul condus de el lovind bariera de protectie de pe marginea pistei cu o viteza de 221 kilometri/ora si fiind supus unei forte de peste 50G.Masina a lovit frontal bariera de protectie de pe marginea pistei si s-a rupt in doua parti. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalica si a fost cuprinsa de o valvataie. Francezul a iesit singur din epava in flacari, suferind doar arsuri la maini.Dupa accident, el a fost transportat la centrul medical al circuitului de la Sakhir, apoi, cu elicopterul, la spitalul fortelor armate de langa capitala Manama.Initial, s-a crezut ca Grosjean a suferit si o fractura de coasta, dar radiografia nu a relevat nicio astfel de rana.Haas a anuntat, miercuri dimineata, ca Grosjean a parasit spitalul, dar va ramane in Bahrain pentru a fi supus unui tratament suplimentar al arsurilor."Pilotul echipei Haas F1 Romain Grosjean a fost externat din ingrijirea spitalului fortelor de aparare din Bahrain (BDF) miercuri, la ora locala 10.30. Grosjean a petrecut trei nopti in spital dupa incidentul de duminica, de la Marele Premiu al Bahrainului. Grosjean va continua tratamentul pentru arsurile suferite la maini si va ramane in Bahrain pentru moment", se arata intr-un comunicat al echipei americane."Mana mea dreapta in aceasta dimineata. Fericirea pe care am simtit-o cand mi s-a spus ca nu mai am nevoie de bandajul complet si ca pot folosi degetul meu a fost enorma. Aproape am plans. O victorie pe drumul spre recuperarea mea", a scris el, miercuri dimineata, pe retelele de socializare, alaturi de o imaghine a maini sale, doar partial bandajata.Romain Grosjean, 34 de ani, va rata a doua cursa de la Sakhir, programata la finalul acestei saptamani. El va fi inlocuit de pilotul de rezerva Pietro Fittipaldi.CITESTE SI: Mick Schumacher va debuta in Formula 1 la 30 de ani dupa tatal sau, Michael Schumacher