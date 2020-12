VIDEO Sebastian Grosjean a revenit in Formula 1 dupa ce a suferit un cumplit accident

I'm not crying, you are 🥺



Amazing scenes as @RGrosjean meets those who got him to safety 🙏#HaasF1 pic.twitter.com/XehGe3HGsT - Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2020

Grosjean a fost externat miercuri si joi a revenit in paddock, insa pentru o vizita. Purtand o gheata ortopedica din cauza entorsei pe care a suferit-o iesind din masina in flacari si cu mainile bandajate pentru a se proteja de eventualele infectii. Francezul a stat de vorba cu angajatii si conducatorii echipei Haas, dupa care a mers pentru a le multumi celor care au contribuit la salvarea sa.Romain Grosjean a suferit arsuri la maini, duminica, intr-un accident dramatic produs in turul I al cursei de la Sakhir, monopostul condus de el lovind bariera de protectie de pe marginea pistei cu o viteza de 221 kilometri/ora si fiind supus unei forte de peste 50G.Masina a lovit frontal bariera de protectie de pe marginea pistei si s-a rupt in doua parti. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalica si a fost cuprinsa de o valvataie. Francezul a iesit singur din epava in flacari, suferind doar arsuri la maini. Dupa accident, el a fost transportat la centrul medical al circuitului de la Sakhir, apoi, cu elicopterul, la spitalul fortelor armate de langa capitala Manama. Miercuri, Grosjean a fost externat.