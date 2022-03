Șase oferte generoase vor fi analizate de Raine Group, firma care a fost desemnată să se ocupe de vânzarea clubului Chelsea.

Sancționat de guvernul britanic, Roman Abramovic trebuie să vândă rapid clubul londonez, dar nu are de ce să se plângă. Chelsea chiar se va vinde în perioada următoare, iar suma va fi una uriașă, pentru că mulți miliardari au pus pe masă oferte generoase.

Sky Sports a prezentat cele mai importante șase oferte:

• Blue Football consortium – Nick Candy este un antreprenor britanic cu afaceri în zona imobiliară. El a depus o ofertă inițială de 2 miliarde de lire sterline, ofertă pe care a îmbunătățit-o după ce în consorțiul său au apărut doi investitori sud-coreeni, pregătiți să sprijine proiectul.

• Centricus – firmă de gestionare a activelor din Londra. Cofondatorul Nizar Al-Bassam și CEO-ul Garth Ritchie sunt deținători de abonamente pe Stamford Bridge. Ei vin cu alți afaceriști puternici, fani Chelsea: Jonathan Lourie de la Cheyne Capital și Bob Finch de la Talis Capital.

• Familia Rickett din SUA, care deține și echipa de baseball Chicago Cubs. Firma a mai făcut o ofertă în 2018. Ken Griffin, cunoscut drept cel mai bogat american din Illinois, e și el implicat.

• Todd Boehly, patron la Los Angeles Dodgers, și-a unit forțele cu miliardul elvețian Hansjorg Wyss. Goldman Sachs susține această ofertă.

• Sir Martin Broughton, om de afaceri britanic, și Vivek Ranadive, un miliardar indian din zona de software, care deține și echipa de baschet Sacramento Kings. Acest consorțiu este sprijinit de președintele Federației Internaționale de Atletism, Lordul Sebastian Coe.

• Aethel Partners – companie de investiții din Londra, a depus tot o ofertă de peste 2 miliarde de lire sterline. E gată să aducă rapid 50 de milioane de lire sterline în conturile clubului.

