Roman Abramovici, la un pas să fie omorât de un fost fotbalist de la Chelsea. Dezvăluiri șocante

Roman Abramovich este în centrul atenției după ce participă la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Miliardarul a fost la un pas de moarte în urmă cu cinci ani.

Oligarhul intermediază discuțiile dintre cele două țări pentru a se ajunge cât mai repede la un acord de pace.

Patronul lui Chelsea din 2003, Abramovici și-a scos clubul englez la vânzare din cauza sancțiunilor economice occidentale.

În 2017, rusul a fost aproape să fie omorât chiar de un fost jucător al londonezilor.

Pat Nevin a jucat 107 meciuri pentru Chelsea în perioada 1983 - 1988 și a povestit un episod șocant în legătură cu Roman Abramovici.

"În urmă cu trei ani eram în vacanță și mă aflam la volan. La un moment dat, am virat la stânga și aproape am lovit un tip care mergea cu bicicleta. Am tras de volan în ultima clipă, îl puteam omorî pe bărbat. Și ghiciți ce? Era chiar Roman Abramovici", a spus Pat Nevin pentru BBC.

"Ce poveste ar fi fost dacă îl omoram pe Roman Abramovici. L-am ratat la mustață. Iahtul său era în apropiere, iar el se deplasa cu bicicleta pe coastă. Nici până în ziua de azi nu a aflat că eu eram", a spus Pat Nevin pentru BBC în 2020.

