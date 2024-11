Cine e românul care îi gătește de aproape 20 de ani lui Donald Trump. Bogdan, responsabilul pentru deliciile sofisticate

Bogdan Boerean, un român din Cluj, este bucătarul-șef al familiei Trump de peste 19 ani. Înainte de a lua decizia de a pleca din țara natală, acesta a jucat pentru Universitatea Cluj timp de 3 sezoane ca fundaș central.

Un român îi gătește de ani buni noului președinte, Donald Trump. Mai precis, Bogdan Boerean este bucătarul-șef de la Mar-a-Lago, acolo unde își dă toată silința pentru ca mesele să fie pline de tot felul de preparate alese.

”Bogdan, în acest moment, organizează seară de seară acele mese fastuoase pe care le vedem pentru familia Trump, pentru apropiați. El are în subordinea lui o echipă de 70 de oameni, pentru că vorbim de trei bucătării. Mar-a-Lago este un domeniu imens, cu aproape 130 de camere. Are 6.000 m², este o imensitate”, a transmis Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN, pentru Antena 3.

Acesta a povestit puțin despre seara în care s-a aflat că Donald Trump este câștigătorul alegerilor prezidențiale, iar bucuria a fost imensă, după cum a spus românul, pentru sursa citată mai sus.

Înainte de a pleca în Florida, Bogdan a activat în lumea fotbalului.

