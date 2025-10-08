Român arestat în Italia după ce a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri

Un cetățean român de 32 de ani, stabilit în Germania, a fost arestat în Italia, după ce a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri din Sesto, regiunea Alto Adige.
Conform autorităților italiene, furturile au avut loc pe 27 și 28 august. Românul a intrat în holurile celor două hoteluri și a luat recipientele în care erau colectați banii pentru angajați.
Cercetările au început după ce proprietarii hotelurilor au observat dispariția fondurilor destinate personalului.
După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au luat declarații martorilor, polițiștii italieni au reușit să identifice presupusul autor al furturilor. El a fost ulterior raportat Autorității Judiciare din Bolzano.
Potrivit Bolzano Quotidiano, proprietarii hotelurilor și-au exprimat ușurarea după prinderea hoțului, dar și dezamăgirea față de acest gest care a afectat munca și motivația personalului.
În acest context, carabinierii au recomandat ca sistemele de supraveghere video să rămână mereu active. Tot ei i-au sfătuit pe operatorii din turism să anunțe imediat orice comportament suspect.