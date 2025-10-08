Român arestat în Italia după ce a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri

Un cetățean român de 32 de ani, stabilit în Germania, a fost arestat în Italia, după ce a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri din Sesto, regiunea Alto Adige.

Conform autorităților italiene, furturile au avut loc pe 27 și 28 august. Românul a intrat în holurile celor două hoteluri și a luat recipientele în care erau colectați banii pentru angajați.

Cercetările au început după ce proprietarii hotelurilor au observat dispariția fondurilor destinate personalului.

Cum a fost prins

După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au luat declarații martorilor, polițiștii italieni au reușit să identifice presupusul autor al furturilor. El a fost ulterior raportat Autorității Judiciare din Bolzano.

Potrivit Bolzano Quotidiano, proprietarii hotelurilor și-au exprimat ușurarea după prinderea hoțului, dar și dezamăgirea față de acest gest care a afectat munca și motivația personalului.

În acest context, carabinierii au recomandat ca sistemele de supraveghere video să rămână mereu active. Tot ei i-au sfătuit pe operatorii din turism să anunțe imediat orice comportament suspect.

