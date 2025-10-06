Român arestat în Italia după ce a furat energie aproape un deceniu. Prejudiciul uriaș adus companiei de electricitate

Un român de 45 de ani a fost arestat în apropiere de Milano, Italia, după ce ar fi modificat contorul electric ca să evite plata energiei timp de aproape un deceniu. Prejudiciul adus companiei de electricitate a fost estimat la peste 26.000 de euro.

Carabinierii l-au arestat pe român pe 3 octombrie. El este acuzat de furt agravat de energie electrică.

Intervenția a avut loc după o sesizare primită de la compania Enel, după ce tehnicienii au descoperit că sistemul de măsurare fusese modificat, conform Il Gazettino Metropolitano.

În urma verificărilor s-a descoperit că bărbatul, unic chiriaș al locuinței și titular al contractului de închiriere, ar fi manevrat contorul electric și a împiedicat înregistrarea reală a consumului.

Acțiunea bărbatului „a cauzat din 2016 până în prezent un prejudiciu economic companiei de energie de 26.860 de euro”, potrivit surselor citate.

Imediat după confirmarea arestării, autoritățile italiene au decis ca românul să fie plasat sub control judiciar, el având obligația de a se prezenta periodic la Poliție.

Cercetările continuă pentru a arăta perioada exactă în care a fost utilizat sistemul modificat și dacă românul a acționat singur.

