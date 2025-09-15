Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 23:20
176 citiri
Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală
Ionut-Cristian Bold, pus sub acuzare pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra FOTO Captură video

Un bărbat cu nume românesc, Ionuț-Cristian Bold, acuzat că a împrăștiat urină și fecale peste sinagogi și școli, a fost anunțat că va rămâne în închisoare înainte de procesul său.

Bold, în vârstă de 37 de ani, fără adresă fixă, a pledat nevinovat la șase capete de acuzare pentru vătămări corporale agravate din motive rasiale sau religioase, scrie BBC.

Ionuț-Cristian Bold, despre care acum autoritățile spun că este cetățean român (duminică nu i se anunțase naționalitatea), a apărut luni, 15 septembrie, la Curtea de Magistrați din Highbury Corner, acuzat de o serie de infracțiuni în nordul Londrei, între aprilie și septembrie.

Acuzațiile se referă la presupuse incidente de deteriorare a porților, gardurilor și zidurilor sinagogilor.

Bold a indicat, de asemenea, că a pledat nevinovat pentru o acuzație de hărțuire rasială sau religioasă fără violență, trei acuzații de vătămare corporală și o acuzație de deținere a unui articol cu intenția de a distruge sau deteriora proprietatea.

Înainte de a indica fiecare dintre pledoariile sale, Bold a declarat instanței: „Mark Zuckerberg este David al Israelului. Prințul Harry este Henric al VIII-lea.”

Instanței i s-a spus că nu are condamnări anterioare și că locuia într-o locuință ocupată ilegal în momentul arestării sale.

Penny Ferguson, procurorul, a declarat că pașaportul său românesc nu a fost recuperat și că prezintă un risc de a părăsi țara.

Echipa sa de apărare a solicitat judecătorului să îl trimită spre evaluare de către un specialist în sănătate mintală.

Aceștia au adăugat că Ionuț-Cristian Bold este liber profesionist, a locuit în Marea Britanie timp de 11 ani cu permis de ședere pe termen nelimitat și are un copil în China cu partenera sa de viață.

Judecătoarea adjunctă a districtului Rebecca Saillet i-a spus că îl reține în arest preventiv din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea sa mintală și pentru propria sa protecție.

Bold urmează să se prezinte la Curtea Coroanei din Harrow pe 13 octombrie.

Bărbat cu nume românesc, arestat pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra. Acuzațiile care i se aduc VIDEO
Bărbat cu nume românesc, arestat pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra. Acuzațiile care i se aduc VIDEO
Poliția Metropolitană a declarat că la începutul acestei luni, patru sinagogi și o reședință privată au fost mânjite cu o substanță și un lichid - despre care se crede că sunt fluide...
Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"
Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 15 septembrie, că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală și-a asumat că TVA nu va crește, iar după numirea...
#roman arestat preventiv londra, #atac sinagogi londra, #ionut cristian bold , #romani Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare in comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Summit urgent convocat de liderii arabi și musulmani, după atacul israelian de săptămâna trecută de la Doha. Emirul Qatarului: "Intenționează să facă negocierile să eșueze"
  2. Președintele Nicușor Dan transmite o critică la adresa DNA: "Există zone de mare corupție care nu sunt atacate"
  3. Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală
  4. Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți
  5. Președintele Nicușor Dan recunoaște că România nu știe ce se afla în drona rusească: "Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată"
  6. Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
  7. România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu
  8. Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk
  9. SUA au transferat Ucrainei muniții cu dispersie de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară care a semnat convenția care le interzice
  10. Andrei Caramitru, după ce Armata Română n-a vrut să doboare drona, iar Rusia susține că a fost un OZN: "Rusia râde de noi și o să accelereze agresiunea că am plecat capul umil și tâmp"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!