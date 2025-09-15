Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală

Ionut-Cristian Bold, pus sub acuzare pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra FOTO Captură video

Un bărbat cu nume românesc, Ionuț-Cristian Bold, acuzat că a împrăștiat urină și fecale peste sinagogi și școli, a fost anunțat că va rămâne în închisoare înainte de procesul său.

Bold, în vârstă de 37 de ani, fără adresă fixă, a pledat nevinovat la șase capete de acuzare pentru vătămări corporale agravate din motive rasiale sau religioase, scrie BBC.

Ionuț-Cristian Bold, despre care acum autoritățile spun că este cetățean român (duminică nu i se anunțase naționalitatea), a apărut luni, 15 septembrie, la Curtea de Magistrați din Highbury Corner, acuzat de o serie de infracțiuni în nordul Londrei, între aprilie și septembrie.

Acuzațiile se referă la presupuse incidente de deteriorare a porților, gardurilor și zidurilor sinagogilor.

Bold a indicat, de asemenea, că a pledat nevinovat pentru o acuzație de hărțuire rasială sau religioasă fără violență, trei acuzații de vătămare corporală și o acuzație de deținere a unui articol cu intenția de a distruge sau deteriora proprietatea.

Înainte de a indica fiecare dintre pledoariile sale, Bold a declarat instanței: „Mark Zuckerberg este David al Israelului. Prințul Harry este Henric al VIII-lea.”

Instanței i s-a spus că nu are condamnări anterioare și că locuia într-o locuință ocupată ilegal în momentul arestării sale.

Penny Ferguson, procurorul, a declarat că pașaportul său românesc nu a fost recuperat și că prezintă un risc de a părăsi țara.

Echipa sa de apărare a solicitat judecătorului să îl trimită spre evaluare de către un specialist în sănătate mintală.

Aceștia au adăugat că Ionuț-Cristian Bold este liber profesionist, a locuit în Marea Britanie timp de 11 ani cu permis de ședere pe termen nelimitat și are un copil în China cu partenera sa de viață.

Judecătoarea adjunctă a districtului Rebecca Saillet i-a spus că îl reține în arest preventiv din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea sa mintală și pentru propria sa protecție.

Bold urmează să se prezinte la Curtea Coroanei din Harrow pe 13 octombrie.

