Un român din Spania a fost arestat pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă care jefuia turiști
Poliția Națională din Spania a arestat cinci persoane, inclusiv un cetățean român, sub acuzația că au comis acte de tâlhărie asupra unor turiști străini.

Este vorba de două grupări de infractori care furau ceasuri de lux, amenințându-și victimele cu arme de foc și cu cuțitul, anunță Observator News la data de 24 octombrie 2025.

Patru dintre acuzați sunt columbieni şi, după comiterea faptelor, ar fi fugit din Spania, dar au fost arestați la întoarcere, într-un hotel. Polițiștii au descoperit și un pistol care era ascuns într-o mașină.

Românul arestat are 20 de ani și este acuzat că a furat un ceas Cartier în valoare de peste 37.000 de euro.

Unul dintre procedeele folosite de tâlhari era să se apropie de victime mergând pe motocicletă, ceea ce le permitea ca, după ce furau ceasurile, să dispară în mare viteză. Această metodă infracțională, denumită „motochorro”, ar fi frecvent folosită în Columbia și Venezuela.

