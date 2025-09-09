Un român căutat în trei țări a fost prins în SUA. El lăsa fără bani clienții de la bancomate. Metoda folosită FOTO

Un cetățean român căutat în 3 țări a fost arestat în Texas, SUA, după ce a furat mii de dolari printr-o metodă ce i-a șocat chiar și pe anchetatorii americani.

Se pare că metoda folosită de român presupunea instalarea unui dispozitiv care bloca bancomatul și împiedica eliberarea banilor. Apoi, cel care monta capcana se întorcea la bancomat și lua numerarul.

Românul a fost prins în trafic și arestat. El era căutat în Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri.

Potrivit Poliției din Plano, românul este acuzat de furt în SUA, după ce ar fi folosit o metodă de fraudă la bancomate cunoscută drept „cash trapping” pentru a fura bani de la victime din nordul statului Texas, transmite CBS News.

Ionuț Aurel Iova este acuzat că a instalat dispozitive care blocau eliberarea banilor în timpul retragerilor de numerar.

🚨 Usual Suspects 🚨 International fugitive caught during investigation into ATM theft 🌏Texas Romanian national identified as Ionut Aurel Iova is in federal custody after being captured last week in the Houston area https://t.co/WL20NB82M7 pic.twitter.com/ag8KGgTKgC — J.B. Freedmen (@JayeB62620916) September 2, 2025

Polițiștii spun că bărbatul venea mai târziu ca să recupereze banii rămași în aparat, iar victimele credeau că bancomatul este defect.

„Crezând că bancomatul este defect, victimele de obicei pleacă să raporteze problema sau caută un alt ATM. Infractorii revin apoi pentru a scoate dispozitivul și a colecta banii blocați”, au anunțat polițiștii din Plano într-un comunicat.

Conform Poliției, Iova a vizat bancomatele din Plano, mai ales pe cele de la o instituție financiară de pe Preston Road, prin luna iulie.

„Camerele de supraveghere l-au surprins pe suspect instalând dispozitivul, clienți care aveau banii blocați și pe suspect revenind pentru a scoate dispozitivul și a fura banii”, adaugă autoritățile.

Românul a fost arestat în Houston, în timpul unui control rutier realizat de Departamentul pentru Siguranța Publică din Texas. De asemenea, alte două persoane au fost reținute, mai anunță polițiștii.

Ionuț Aurel Iova este căutat și în Maryland și Canada pentru infracțiuni similare, iar în Ungaria este căutat pentru infracțiuni legate de droguri.

Poliția din Plano a oferit și câteva recomandări ca să ajute locuitorii să evite fraudele de la bancomat.

Astfel, cetățenii sunt sfătuiți să inspecteze aparatele pentru a identifica eventuale dispozitive suspecte, să-și acopere PIN-ul în timpul tranzacțiilor și să anunțe imediat orice activitate suspectă.

