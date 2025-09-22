Un român arestat pe nedrept în Italia cere despăgubiri record. A fost ridicat de pe plajă și închis o lună, deși nu comisese nicio infracțiune

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 08:58
Românul a fost închis aproape o lună de zile FOTO Pixabay

Un român din Iași cere despăgubiri de 550.000 de euro după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate comis cu peste un deceniu în urmă. Aflat în vacanță cu soția și copiii, bărbatul a fost ridicat din vacanță și reținut aproape o lună, deși probele au demonstrat că nu săvârșise nicio infracțiune. Trauma familiei și pierderile suferite l-au determinat să inițieze acum un proces la Tribunalul din Genova pentru a obține dreptate și a trage la răspundere autoritățile.

Ceea ce părea o banală confuzie de nume cu a unui bărbat condamnat penal s-a dovedit un furt de identitate.

"După ce au verificat amprentele, au văzut că nu sunt persoana care săvârșește infracțiunile, nu aveau ce să îmi mai facă. Au spus că le pare rău, să-mi caut un avocat bun ca să remedieze situația", a spus Ovidiu Andronache, pentru Observator Antena 1.

De unde a pornit confuzia

În 2012, un alt român, condamnat la doi ani de închisoare cu executare după ce a spart mai multe bancomate în peninsulă, a dat numele bărbatului din Iași când a fost prins. Autoritățile nu au verificat, însă, dacă identitatea bărbatului era cea reală.

O lună a stat bărbatul din Iași după gratii, timp în care a încercat să-și dovedească nevinovăția, dar și adevărata identitate.

"Dureri de cap, singurătate. Soția mea a suferit foarte mult, a rămas singură, pe plajă, de ziua ei, cu copiii", a mai spus Ovidiu.

"Ovidiu a intrat în Italia pe 23 august în Caorle, folosește actul de identitate pentru a intra în țară, la noi (nr. Italia), iar documentul de identitate transmite o alertă, un ordin de arestare, de încarcerare. Deși a fost dificil, am reușit să demonstrez, cu amprentă digitală și cu poze, că era vorba de două persoane diferite, căci Ovidiu trebuia eliberat imediat", a declarat Stefano de Rosa, avocatul din oficiu al românului.

După trei săptămâni, Curtea de apel din Genova, cea care se ocupa de caz, a suspendat executarea condamnării.

"Următorul pas va fi să susținem cauza la Tribunalul din Genova pentru procesul de revizuire. Dacă autoritățile nu verifică foarte clar aceste date, ne putem trezi în situația în care altcineva se dă drept o altă persoană", a spus Talida Judele, avocata românului.

Bărbatul a deschis acum un proces prin care cere daune de 550 de mii de euro statului italian.

