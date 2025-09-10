Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minore, a fost arestat. Ar putea avea legătură cu un caz care i-a șocat pe italieni

Cazul lui Flavius Savu, românul capturat în Elveția după un deceniu de fugă, zguduie Italia. Condamnat pentru șantajul unui preot, Savu este acum asociat și cu dosarul crimei de la Garlasco, una dintre cele mai controversate și discutate anchete ale ultimelor două decenii. Anchetatorii îl vor audia pentru a afla dacă declarațiile sale despre petreceri scandaloase din sânul bisericii și legătura acestora cu moartea Chiarei Poggi ascund doar speculații sau probe care ar putea rescrie istoria unui caz ce a divizat opinia publică italiană.

Flavius Savu a fost arestat marți, 9 septembrie, la Zurich, în Elveția, fiind căutat de autoritățile italiene încă din anul 2014, când a fost condamnat în Italia la 5 ani de închisoare pentru că a șantajat un preot căruia îi ceruse 250.000 de euro ca să nu facă publice niște filmulețe care imortalizau petreceri desfrânate și demonstrau că prelatul întreținea relații sexuale cu tinere și chiar și cu minore. Numele românului este însă acum implicat și în cazul unei crime controversate din Italia, arată Antena 3 CNN.

Flavius Savu era căutat după ce, împreună cu alt român, Florin Tănăsie, l-au șantajat pe preotul Gregorio. Cei doi l-ar fi filmat în situații compromițătoare. Conținutul filmării, care nu a fost niciodată găsit, avea tentă sexuală. În 2014, tribunalul Pavia i-a condamnat pe Savu și Tănăsie pentru extorcare în formă agravată. La momentul condamnării, cei doi erau deja de negăsit, se ascunseseră și de atunci au fost fugari, iar pe numele lor exista un mandat de arestare.

După ce a fost arestat în Elveția, lângă Zurich, Savu a susținut că există o legătură între presupusele petreceri din cadrul bisericii din Garlasco și moartea Chiarei Poggi, pe 13 august 2007. Această pistă a fost descrisă ca fiind doar "sugestivă" de către anchetatori în urma redeschiderii cazului crimei Garlasco, dar acum românul va fi audiat de parchetul din Pavia, cel puțin pentru a-și clarifica declarațiile.

Cazul Garlasco este dezbătut și analizat în Italia de foarte mulți ani. În 2007, o tânără a fost găsită moartă în vila familiei, iar în acel caz a fost deja condamnat iubitul italian al tinerei la o pedeapsă de 16 ani. Însă, de curând, cazul a fost redeschis de către anchetatorii italieni în baza unor noi probe, iar Flavius Savu susține acum că femeia a fost ucisă de către un criminal plătit pentru că descoperise o serie de scandaluri sexuale în cadrul parohiei al cărui preot era șantajat de român.

Savu a anunțat deja că nu se va opune extrădării din Elveția, așa că va trebui să ispășească pedeapsa pe care a primit-o în 2014, dar va fi audiat și de anchetatorii care se ocupă de complicatul caz al crimei din Garlasco și pentru care românul ar putea deține informații esențiale care să ducă la rezolvarea sa.

