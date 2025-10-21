Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria. După ce a fost condamnat, a rostit o declarație de dragoste bizară

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 17:00
177 citiri
Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria. După ce a fost condamnat, a rostit o declarație de dragoste bizară
Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria FOTO Bild: Dorn Chantall

Un român, în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat la închisoare în Austria, după ce a fost prins furând din subsolul unui complexe rezidențial. Poate că ar fi scăpat dacă nu ar fi băut din licorile găsite acolo, motiv pentru care s-a îmbătat și a adormit la locul faptei. Așa l-au găsit, de altfel, polițiștii.

Din închisoare, în închisoare. Așa poate fi rezumată viața mohorâtă a unui român din Austria. El a primit la sfârșitul săptămânii trecute o condamnare la trei ani de închisoare de la Tribunalul Regional Feldkirch pentru spargeri repetate. La final, românul i-a mulțumit politicos judecătorului și apoi a rostit o declarație de dragoste bizară, a scris krone.at.

Românul, aflat în arest preventiv, a acceptat cu calm verdictul. Încă o pedeapsă cu închisoarea nu este, evident, ceea ce își dorește de la viață.

Dar, bărbatul de 49 de ani nu a știut mai mult sau mai puțin nimic altceva până acum. La urma urmei, a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii.

După ce a fost trimis din nou după gratii, el și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut și nu și-a ascuns problemele cu alcoolul. Acesta a fost, de altfel, și motivul pentru care a fost prins.

A adormit în timpul ce jefuia un subsol dintr-un complex rezidențial și a fost arestat după ce s-a servit cu băuturile alcoolice depozitate în subsolul acesteia, adormind la locul jafului.

Peste 5.000 de euro pagube

Românul a pledat vinovat pentru acuzațiile de spargere a subsolurilor mai multor complexe rezidențiale între februarie și august, de unde a furat, printre altele, șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de Red Bull și două sticle de vin spumant, provocând daune în valoare de 5.550 de euro.

Fiind recidivist, el risca o pedeapsă majorată de până la șapte ani de închisoare. Deoarece a pledat vinovat, judecătorul Alexander Wehinger l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru infracțiunea de furt comercial agravat prin spargere, plus o sumă confiscată de 5.550 de euro.

Declarație bizară de dragoste pentru Germania

La final, proaspăt condamnatul a luat din nou cuvântul cu o declarație bizară de dragoste pentru Germania: „Când voi fi eliberat, mă voi întoarce în Germania. Iubesc Germania pentru că îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii de acolo.”

În cele din urmă, el a mulțumit instanței pentru verdict și a informat consiliul că intenționează să-și ispășească întreaga pedeapsă și respinge eliberarea anticipată. Verdictul nu este încă definitiv.

#roman austria, #hot roman austria, #roman prins furat austria, #roman condamnat austria , #romani strainatate
