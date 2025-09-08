Primele imagini cu românul bănuit de uciderea unui informator în Albania. Daniel Cornea este asasin plătit și este căutat în toată lumea

Daniel Cornea, cel mai căutat român, are 53 de ani şi este asasin plătit. A executat fără milă, cu patru gloanţe, un presupus informator din Albania, iar acum este dat în urmărire internaţională.

Presupusul informator se numeşte Renato Hoxhaj şi a fost executat în aprilie 2025 la Vlora, în Albania, eveniment care a dus la arestarea a cel puţin două persoane, printre care şi fiul unui fost deputat, în timp ce persoana care a comis crima, românul Daniel Cornea, se află pe lista celor mai căutaţi criminali, scrie pamfleti.net.

Luni, jurnaliştii albanezi i-au făcut publică fotografia românului.

Cornea este o persoană înregistrată pentru infracțiuni contra persoanei, existând suspiciuni că imediat după crimă a părăsit Albania. Suspiciunile sunt că Daniel Cornea a acționat ca un asasin plătit, în timp ce autoritățile de aplicare a legii albaneze au efectuat procedurile pentru declararea sa în căutare internațională.

„Un cetățean străin, de naționalitate română, D. C., în vârstă de 53 de ani, cu antecedente penale semnificative în domeniul infracțiunilor contra persoanei, a fost dat în urmărire. Pe numele acestui cetățean a fost emis un mandat internațional de arestare”, a declarat directorul Poliţiei Vlora din Albania, Elidon Çela.

Suspiciunile sunt că de pe teritoriul albanez, Cornea a plecat în Grecia şi apoi i s-a pierdut urma. Conform relatărilor, imediat după crimă, fără a pierde timpul, Cornea a călătorit în Grecia, nelăsând nimănui timp să-i urmărească urmele.

Ads

Cornea este suspectat că este persoana care apare pe camerele de supraveghere purtând o ținută ciudată, care servea drept deghizare pentru a evita să fie identificat.

Se bănuieşte că uciderea lui Renato Hoxhaj a fost comandată din Dubai, în timp ce se crede că motivul crimei ar fi putut fi jocul dublu pe care victima l-a jucat între grupuri criminale rivale.

Acum trei zile, Kleanth Bylyku, alias Armando Gega, în vârstă de 42 de ani, a fost arestat şi el în legătură cu uciderea lui Hoxhaj. Acesta din urmă a fost arestat în timp ce călătorea într-un Audi alb, în timp ce Forțele Operative au intervenit pentru a-i pune cătuşele.

Bylyku nu este un nume necunoscut pentru Vlora Blues, deoarece acesta a fost condamnat anterior pentru deținere ilegală de arme. Tribunalul Vlora i-a impus măsura de siguranță „arest cu închisoarea”, fiind suspectat de infracțiunea penală de „omor cu premeditare, comis în colaborare”.

Ads

În urma investigațiilor, pe baza probelor furnizate de Secția de Investigare a Infracțiunilor Grave, Tribunalul de Primă Instanță al Jurisdicției Generale din Vlora, prin decizia din data de 30.07.2025, a dispus măsura de siguranță „arestare cu închisoare”, pentru cetățeanul KB, alias AG, în vârstă de 42 de ani, rezident al orașului Vlora, suspectat de coautorat la comiterea infracțiunii „Ucidere cu premeditare”, comisă în colaborare. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 27.04.2025, în jurul orei 06:20, în apropierea Policlinicii orașului Vlora, unde cetățeanul RH, în vârstă de 58 de ani, a fost ucis cu o armă de foc”, a anunțat Poliția din Vlora.

Eris Mehmetaj a fost, de asemenea, arestat pe 30 aprilie pentru uciderea lui Hoxhaj, acuzat de complicitate. Mehmetaj este suspectat că ar fi pus la dispoziție vehiculul cu care făptuitorul s-a deplasat la Vlora în ziua incidentului.

Ads