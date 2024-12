Povestea românului plecat în Bolivia care a ajutat sute de oameni cu nevoi speciale. Ghiță a adoptat 11 copii: ”Cea mai importantă lecție este sa fii om”

Ghiță Micoți, în vârstă de 51 de ani este de 20 de ani departe de România, în Bolivia, acolo unde a decis să-și dedice viața pentru copiii și seniori cu nevoi speciale. Tot acolo a construit două centre care să le fie adăpost celor care și-au pierdut speranța, dar a adoptat și 11 copii care nu au fost doriți de familiile lor.

Românul a plecat inițial în anul 2000 în Spania, acolo unde a stat până în 2004, iar de atunci este în Bolivia. Din anul 2009, Ghiță a coordonat un program de ajutor în principalele spitale publice de Santa Cruz, acolo unde i-a fost prezentat un pacient cu dizabilități, fără familie, care nu avea unde să meargă. Așa a decis să facă tot ce-i stă în putință pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

”Am tot căutat și de fiecare dată mi se spunea că nu există un astfel de proiect, existau case doar pentru copii și bătrâni cu dizabilități. Așa a născut idea de a deschide o casă pentru oameni care nimeni nu-i vrea, casa care își deschide porțile în noiembrie 2009. Fiecare copil are povestea lui, drama lui. De fiecare dată când un copil sau adolescent avea nevoie să aparțină cuiva analizam ce aș putea face pentru el, nu de fiecare dată am spus da pentru că acum aș avea poate și 100 de copii. Povestea fiecăruia e impresionantă și mă simt privilegiat că am reușit sa fiu un reper emoțional pentru fiecare dintre ei chiar cu limitările mele”, a declarat Ghiță Micoți, pentru Ziare.com.

Chiar dacă nu a fost ușor, unii oameni s-au decis să-l ajute în acest demers. Inclusiv oameni din țări diferite s-au oferit voluntari pentru a da o mână de ajutor în centre. Problema alimentară a fost una și uneori încă se află printre dificultățile din Bolivia, statul oferind acolo 1 dolar și 20 de cenți pe zi pentru mâncare pentru fiecare pacient.

De asemenea, lucrul cu bolnavii este extrem de greu, în casa cu numărul 2 fiind cei cu probleme locomotorii. Întrebat când s-a simțit neputincios, Ghiță a povestit despre moartea unuia dintre copiii săi.

”Cred cel mai greu a fost să petrec 2 luni în spital cu unul dintre băieți mei cu paralizie cerebrală și să-l vad zi și noapte zvârcolindu-se în pat, fără să pot să-l ajut cu ceva ca să poată dormi măcar vreo 15 minute. Nici după 6 ani de la acel episod când a murit nu a fost atât de greu pentru mine, precum momentul în care medicii nu i-au acordat o șansă. După acest episod dureros, posibil cel mai greu moment a fost în 2014 când am fost acuzați de un post de televiziune și, pe parcursul a trei zile, am fost prezentat ca cel mai mare răufăcător al Boliviei. Această campanie de denigrare s-a bazat exclusiv pe declarația unei persoane răzbunătoare, iar televiziunea locală a profitat de situație pentru a obține rating, exploatând o dispută politică cu guvernul teritorial. În ciuda acestei încercări de a ne distruge reputația, am învățat că adevărul iese întotdeauna la iveală. Autoritățile au inițiat o anchetă și, neavând nicio dovadă împotriva noastră, ne-au acreditat și ne-au acordat sprijin”, a spus românul.

Își mai dorește sau nu Ghiță să se întoarcă în România

Acesta a povestit și cum l-a ajutat pe un copil dintr-un trib, lăsat timp de 24 de ore pe o rogojină sub cerul liber să se pună pe picioare. Băiatul inițial subnutrit a stat timp de 10 ani la centru, însă în urmă cu 2 ani a decedat în urma unui stop cardio-respirator.

Deocamdată, Ghiță nu vrea să revină în țara lui natală, dar fiindcă viața e imprevizibilă nu exclude această posibilitate pe viitor.

”Situația nu-mi permite gândul de a mă întoarce în România, nici nu am o dorință intensă pentru asta, dar în același timp nu exclud posibilitatea dacă situația se schimbă. Am învățat că cel mai important lucru e să fii bine cu tine însuți, așa te poți bucura de viață, de cei dragi și tot ce ți se dă în fiecare zi să trăiești ori unde te afli. În 24 de ani de când am plecat din România și 20 de ani de Bolivia am învățat multe, cred că cea mai importantă lecție este să fii om, să cultivi bunătatea chiar și în situații limita căci nu știi când, unde și cu cine te mai întâlnești în viată”, a conchis Ghiță.

În urmă cu 3 săptămâni, 2 vloggeri au fost în Bolivia și l-au ajutat pe Ghiță. Aceștia s-au declarat emoționați de povestea sa, care este de fapt o adevărată lecție de viață pentru mulți.

