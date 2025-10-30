Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:02
101 citiri
Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie
Bărbatul dispărut Foto: politiaromana.ro

Un bărbat din judeţul Prahova, plecat la muncă în Belgia, a fost dat dispărut joi, 30 octombrie, după ce rudele nu l-au mai putut contacta din luna septembrie.

Persoanele care au informaţii despre locul în care acesta s-ar afla sunt rugate să contacteze autorităţile.

Poliţia judeţeană Prahova a făcut publice, joi, fotografia şi semnalmentele bărbatului de 36 de ani pe care rudele l-au dat dispărut relatând că este plecat în Belgia, la serviciu, şi că nu a mai putut fi contactat din 7 septembrie.

Semnalmente

Bărbatul se numeşte Radu George Cătălin, are 36 de ani, 1,70 metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, ten alb, ochi căprui, păr scurt, şaten, având ca semn distinctiv o cicatrice pe partea stângă a capului şi tatuaje pe ambele antebraţe.

Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la locul în care acesta se află sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Un român din Italia și-a bătut fără milă un vecin. Motivul banal de la care a pornit agresiunea
Un român din Italia și-a bătut fără milă un vecin. Motivul banal de la care a pornit agresiunea
Un cetățean român din Italia este acuzat că a bătut cu sălbăticie un vecin și l-a rănit grav la față, după o ceartă între ei care a izbucnit de la comportamentul unui câine....
Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
Un cetățean român stabilit în Spania a evidențiat într-o postare virală pe Facebook diferențele dintre viața din România și cea iberică. Românul a atras atenția că Spania nu este...
#roman disparut, #munca Belgia, #barbat disparut, #romani diaspora, #semnalmente, #ajutor populatie , #disparitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie
  2. Când vor fi virate pensiile în noiembrie. Anunț pentru vârstnicii care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române
  3. Mai multe locuințe din Sectorul 1 au rămas fără gaze. Care este cauza întreruperii
  4. Miros de gaze într-un imobil din Călărași. Peste 30 de persoane au fost evacuate. Unde a fost identificată scurgerea
  5. Fetiță de nici doi ani, găsită pe marginea unui drum. Ce a spus polițiștilor persoana care trebuia să aibă grijă de ea
  6. Arta de a-l lăsa pe Trump să revendice victoria, în timp ce pleci mai puternic de la întâlnire ANALIZĂ
  7. Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București
  8. O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
  9. Critici împotriva ordinului lui Trump de reluare a testelor nucleare: „Nu aceasta este modalitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”
  10. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket