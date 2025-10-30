Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie

Un bărbat din judeţul Prahova, plecat la muncă în Belgia, a fost dat dispărut joi, 30 octombrie, după ce rudele nu l-au mai putut contacta din luna septembrie.

Persoanele care au informaţii despre locul în care acesta s-ar afla sunt rugate să contacteze autorităţile.

Poliţia judeţeană Prahova a făcut publice, joi, fotografia şi semnalmentele bărbatului de 36 de ani pe care rudele l-au dat dispărut relatând că este plecat în Belgia, la serviciu, şi că nu a mai putut fi contactat din 7 septembrie.

Semnalmente

Bărbatul se numeşte Radu George Cătălin, are 36 de ani, 1,70 metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, ten alb, ochi căprui, păr scurt, şaten, având ca semn distinctiv o cicatrice pe partea stângă a capului şi tatuaje pe ambele antebraţe.

Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la locul în care acesta se află sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

