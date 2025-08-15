Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor

Un român de 31 de ani a agresat sexual o fetiță de 6 ani, după ce aceasta s-a pierdut de părinții ei într-un parc acvatic din Germania.

Agresiunea a avut loc pe 9 august, potrivit presei locale.

Românul i-a spus fetiței să meargă cu el, promițându-i că o va ajuta să-și găsească părinții.

Abandonată într-o zonă împădurită

După ce i-a câștigat încrederea, românul a dus-o pe fetiță într-o zonă împădurită din zona parcului acvatic, unde a agresat-o sexual, în jurul orei 20.

După agresiune, bărbatul a abandonat-o pe fetița de șase ani, transmite L'Alsace.

Fetița a fost găsită în jurul orei 22:00 de un localnic, pe lângă un teren de sport din Grafenhausen, la 5 kilometri de Rulantica.

Ce se știe despre agresor

În timpul investigațiilor, polițiștii au descoperit că ar fi vorba de un bărbat român, care stă în acea zonă și care este cunoscut pentru comportament neadecvat, cum ar fi furt și fraudă.

Românul este căutat internațional pentru agresiune sexuală, iar Poliția face apel la posibilii martori. Dacă cineva a fost în zonă și a văzut ceva, este rugat să anunțe imediat autoritățile.

