Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 14:14
57 citiri
Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Un român de 31 de ani a agresat sexual o fetiță de 6 ani, după ce aceasta s-a pierdut de părinții ei într-un parc acvatic din Germania.

Agresiunea a avut loc pe 9 august, potrivit presei locale.

Românul i-a spus fetiței să meargă cu el, promițându-i că o va ajuta să-și găsească părinții.

Abandonată într-o zonă împădurită

După ce i-a câștigat încrederea, românul a dus-o pe fetiță într-o zonă împădurită din zona parcului acvatic, unde a agresat-o sexual, în jurul orei 20.

După agresiune, bărbatul a abandonat-o pe fetița de șase ani, transmite L'Alsace.

Fetița a fost găsită în jurul orei 22:00 de un localnic, pe lângă un teren de sport din Grafenhausen, la 5 kilometri de Rulantica.

Ce se știe despre agresor

În timpul investigațiilor, polițiștii au descoperit că ar fi vorba de un bărbat român, care stă în acea zonă și care este cunoscut pentru comportament neadecvat, cum ar fi furt și fraudă.

Românul este căutat internațional pentru agresiune sexuală, iar Poliția face apel la posibilii martori. Dacă cineva a fost în zonă și a văzut ceva, este rugat să anunțe imediat autoritățile.

Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată în vârstă de 13 ani a fost găsită inconștientă și a decedat la spital....
Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
Procurorul Nicolae Cuzi, acuzat că a mușamalizat un caz de viol al unui preot, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Ancheta arată că acesta a sustras și falsificat probe...
#roman germania, #agresiune sexuala minor, #parc acvatic, #Gemania, #romani disapora, #viol , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
ObservatorNews.ro
Alerta de canicula in 24 de judete si in Capitala. Temperaturile vor ajunge pana la 37 grade C
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova ar putea începe negocierile de aderare la UE înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. Mâna de ajutor pentru Maia Sandu ar putea irita Ucraina
  2. Român căutat de polițiștii germani după ce a agresat sexual o fetiță de 6 ani. Ce se știe despre agresor
  3. De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
  4. Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
  5. Studenții afirmă că premierul Bolojan îi evită și că nu vrea să discute despre burse. „Nu am primit niciun răspuns”
  6. Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
  7. O nouă bază militară NATO apare în apropiere de România. Va putea găzdui chiar și o divizie întreagă. Măsura, parte a strategiei alianței împotriva Rusiei
  8. Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
  9. Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
  10. Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”