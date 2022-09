Grecia este destinația preferată de români în sezonul estival și reprezintă „acasă” pentru perioade scurte de timp pentru turiștii care se întorc acolo an de an.

Aceștia au ajuns să cunoască străzile, localurile și gazdele și ei sunt considerați, la rândul lor, „de-ai casei”.

Însă sunt și români pentru care Grecia sau anumite insule înseamnă „acasă” pentru perioade mai lungi de timp.

Este și cazul lui Noni Florin, un român care a renunțat la viața lui din țara noastră, după o vacanță în Insula Skiathos din Grecia. Impresionat de energia și frumusețea Eladei, și-a dat demisia și a început o nouă viață, de la zero.

Noni Florin este și vlogger de călătorii, după ce și-a dat demisia de la jobul pe care îl avea în România, în urmă cu șase ani, în televiziune, și pare că și-a găsit împlinirea personală și profesională.

În prezent locuiește în Skiathos jumătate de an, cât durează sezonul estival. Decizia a luat-o după o vacanță în Grecia. Nino Florin a povestit într-un interviu pentru Ziare.com ce a simțit când a ajuns pe insula grecească și cum a decis să-și schimbe viața. Așa a devenit mult mai fericit și nu regretă nicio secundă decizia pe care a luat-o.

Din România, în Grecia

„În septembrie 2015 am ajuns pentru prima dată aici în Skiathos într-o vacanță. Nu știam nimic despre Skiathos în momentul acela, nici unde e, nici cum arată, nimic. Am ajuns în Amfilio, undeva după Volos, de acolo am luat vaporul, am ajuns în Skiathos, în portul vechi și în momentul în care am coborât de pe vapor, după vreo 20 și ceva de ore nedormite, un drum cu ferryboat-ul și cu vaporul, în momentul în care am pus piciorul în portul vechi m-am încărcat instant cu energie, nu mai eram obosit și am simțit o energie foarte faină, ca și cum în altă viață am trăit aici.

După care a urmat o săptămână în care am bântuit insula în lung și în lat, am descoperit plaja, locuri faine, o mulțime de lucruri. Eram la hotel doar noaptea când dormeam. Atunci nu am făcut decât o excursie în Insula Tsugria, pe cont propriu, și aici m-am simțit foarte bine. În momentul în care m-am întors în România am decis să-mi dau demisia și să mă apuc să călătoresc. Am simțit nevoia să călătoresc. De atunci tot călătoresc.

Am venit și anul următor tot ca turist, doar că am stat aproape o lună. M-am împrietenit cu reprezentantul unei agenții din România, aici în Skiathos, Ovidiu, și în urmă cu câțiva ani mă sună și mă întreabă dacă nu vreau să merg în locul lui în Skiathos că el nu mai merge. Acela a fost momentul în care am zis da. A doua zi eram cu bagajele făcute și plecam către Skiathos. Și de atunci sunt aici în Skiathos”, a declarat Noni Florin, vlogger de călătorie, pentru Ziare.com.

Așa a ajuns Noni, așa cum este cunoscut de prieteni, să-și lase jobul din televiziune și radio din România și să se mute în Grecia. Peisajul Insulei Skiathos l-a fermecat. Verdele munților, combinat cu turcoazul mării și liniștea naturii l-au impresionat.

„Nu mi-a fost greu să-mi schimb viața. Chiar mi-a fost foarte ușor si mă bucur că am făcut lucrul acesta. Dacă nu făceam acel pas, rămâneam acolo, 20 de ore din 24 munceam și nu înțelegeam nimic din viața mea. Simt că trăiesc cu adevărat de când am făcut pasul acesta și de când m-am mutat aici.

E paradis aici. Insula e mică, are 48,7 de kilometri pătrați, dar are 69 de plaje. Are mare, are munte, te muți de la o plajă la alta, se schimbă peisajul, se schimbă tot, are o energie aparte. E ceva unic. Din cele aproape 59 de țări pe care le-am vizitat, Grecia e pe locul întâi și nu am găsit încă un loc care să detroneze Skiathos”, spune vloggerul.

Dorința de a călători

Noni Florin a început, între timp, să facă și vlogguri de travel, pentru a-i inspira și pe alții, dar colaborează și cu o agenție de turism și le oferă asistență turistică și recomandări românilor care ajung în Skiathos.

„Aici asigur asistență turistică pentru turiștii români, dar și cei care mă contactează și au nevoie de informații sau vor să descopere insula așa cum am descoperit-o eu”, spune Noni.

Tot Insula Skiathos i-a deschis și „apetitul” pentru călătorii. De când a descoperit insula a tot început să călătorească, iar în extrasezon, când nu e în Skiathos, vizitează alte țări.

Din țară în țară

„Am început să călătoresc din 2015. Din 2016 stau cât pot de mult. Stau din mai până în octombrie aici. Viața în Grecia, din punctul meu de vedere, aici în Skiathos, e mai ieftină ca în București. Fac cumpărăturile de la supermarket, culmea, cumpăr cam aceleași produse pe care le cumpăram și în București de la supermarket și aici sunt mai ieftine și mai bune. Mult mai bune, mult mai calitative. Deci mie mi se pare viața mai ieftină aici, chiar dacă aici în insulă prețurile sunt mai mari decât pe continent pentru că toate produsele ajung cu ferryboat-ul. Și combustibilul și mâncarea și absolut tot ceea ce e pe insulă e adus cu ferryboat-ul. Când te duci pe continent prețurile sunt mult mai mici.

În extra sezon călătoresc destul de mult. Anul trecut, din octombrie, de când am plecat din Skiathos și până m-am întors nu cred că am stat o lună în București, am fost plecat continuu. De foarte multe ori în Egipt, Iordania, Abu Dhabi, Quatar, Oman, Grecia, Italia, Spania, Dominicană, Zanzibar, Sri Lanka și lista poate continua. Călătoresc foarte mult în extrasezon.

Și acum planurile mele pentru momentul în care voi pleca din Skiathos sunt să „bântui” iarăși, să mai găsesc niște țări pe care nu le-am văzut încă și să mai văd câteva locuri din țările pe care le-am văzut”, spune Noni Florin.

