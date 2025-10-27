Român împușcat într-o parcare din Germania, chiar în fața fiului său. Motivul atacului

Un cetățean român de 29 de ani a fost împușcat în localitatea Erlangen, din Germania, de un bărbat de 60 de ani, chiar în fața fiului său.

Românul se afla cu copilul său într-o parcare de lângă Europakanal când a fost abordat un individ germano-kazah.

După ce a făcut comentarii legate de războiul ruso-ucrainean, bărbatul de 60 de ani a scos o armă cu gloanțe oarbe și a tras în românul de 29 de ani, a anunțat Poliția germană într-un comunicat de presă.

Victima a suferit răni ușoare și a fost dusă de urgență la spital unde a primit îngrijiri medicale.

Atacatorul a părăsit locul faptei și s-a ascuns în apartamentul său, chiar din apropierea locului faptei. El a fost arestat de Comandamentul Operațiunilor Speciale (SEK).

În timpul arestării, bărbatul de 60 de ani a suferit răni minore care au necesitat îngrijiri medicale.

Acum, agresorul se confruntă cu acuzații penale, inclusiv suspiciunea de vătămare corporală gravă.

Luând în considerare posibilul context politic al incidentului, Departamentul de Investigații Criminale din Erlangen va face anchete suplimentare.

Suspectul va fi adus în fața judecătorului de instrucție cu propunerea de arestare.

Autoritățile germane au solicitat în comunicat și colaborarea populației. Martorii care au văzut incidentul sunt rugați să contacteze imediat poliția.

