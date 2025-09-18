Un român a fost împușcat într-un mall de către un polonez care a strigat că-i urăște pe ucraineni

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:33
Un român a fost împușcat într-un mall de către un polonez care a strigat că-i urăște pe ucraineni
Românul a fost împușcat cu un pistol cu aer comprimat FOTO Pixabay

Un român a fost bătut și împușcat într-un mall din Wrocław de un polonez care l-a confundat cu un ucrainean. Agresorul, Michał F., riscă până la 20 de ani de închisoare după ce procurorii au trimis cazul în instanță.

Pe numele polonezului s-a emis actul de acuzare, acesta urmând să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wrocław a Gazetei Wyborcza.

Michał F. a scos o armă cu aer comprimat și, strigând că îi urăște pe ucraineni, a început să tragă în Vasile, lovindu-l direct în ochi. De la acel incident șocant, bărbatul se află sub îngrijire medicală constantă.

Conform concluziilor Procuraturii, Michał F., în vârstă de 32 de ani, a scos un pistol când l-a văzut pe Vasile și a tras mai multe focuri în direcția lui, țintind spre capul său. L-a lovit de două ori. Victima a fost împușcată în globul ocular. Al doilea glonț l-a lovit în frunte.

Atacatorul avea asupra sa un pistol cu aer comprimat Glock 17 V, calibru 4.5. Această armă este teoretic sigură. Nu este necesară nicio licență pentru a o deține. Astfel de pistoale sunt vândute pentru a fi utilizate cu alice și gloanțe de cauciuc.

L-a confundat cu un ucrainean

Când Michał a terminat de tras, a sărit pe Vasile și a început să-l lovească cu picioarele. A strigat că el, Michał, urăște ucrainenii și că bărbatul atacat nu ar trebui să locuiască în Polonia și ar trebui să se întoarcă în Ucraina.

„Inculpatul credea că victima era ucraineană”, explică Karolina Stocka-Mycek, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Districtual din Wrocław.

Michał F. a fost arestat la scurt timp după incident. El se află în custodie și în prezent. Inculpatul nu are antecedente penale. Este instructor de fitness șomer. În timpul interogatoriului, el a declarat că își câștigă existența vânzând diverse articole pe internet.

În timpul anchetei, Michał F. a recunoscut că a provocat răni grave victimei. Cu toate acestea, el a susținut că incidentul „nu a avut caracter rasist”. Actul de acuzare a fost trimis la Tribunalul Regional din Wrocław. Prima audiere este programată pentru 24 septembrie.

