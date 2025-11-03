Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO

Un român de 37 de ani a murit înecat în Insulele Canare, Spania, iar prietenul său indian de 28 de ani a dispărut, după ce au fost luați de curenți puternici.

Alături de cei doi se mai afla un alt bărbat, iar acesta a reușit să iasă singur din apă.

Incidentul a avut loc duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 16:00, pe plaja Famara din Lanzarote, în zona El Papelillo.

Românul de 37 de ani și tânărul indian făceau parte dintr-un grup de trei înotători care au fost luați prin surprindere de valurile puternice, potrivit La Voz.

Unul dintre ei, un german de 49 de ani ar fi reușit să iasă singur din apă.

Imediat la fața locului au ajuns agenți ai Poliției Locale Teguise, Garda Civilă, Emelan, pompieri, skijet-uri de salvare și două elicoptere.

Salvatorii Emerlan l-au găsit pe român, dar acesta se afla în stop cardio-respirator. L-au resuscitat, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Și elicopterul de urgență a aterizat pe plajă pentru a-i oferi îngrijiri, dar românul nu a mai putut fi salvat.

Căutările tânărului indian au continuat pe mare și pe uscat duminică, până la ora 21:00, și au fost reluate luni dimineață.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca victima să fi ieșit pe un alt punct al coastei, dar momentan nu există informații despre locul unde ar putea fi.

Plajă nerecomandată înotătorilor fără experiență

Plaja Famara este o plajă naturală, situată pe coasta de vest a insulei Lanzarote, în Insulele Canare, Spania. Aceasta se întinde pe o lungime de peste 6 km, și are un nisip fin, auriu, fiind întărit de curenți și schimbările constante ale mareelor.

Plaja mai este cunoscută pentru condițiile sale ideale pentru surfing, kitesurfing și windsurfing, fiind una dintre cele mai bune locații de acest gen din UE. Apele au valuri puternice și curenți rapizi, tocmai de asta nu este recomandată pentru înot neexperimentat, ci mai degrabă pentru sporturi acvatice.

