Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 10:35
250 citiri
Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO
Românul a murit înecat Foto: Captură video/X/@RTVCCanarias

Un român de 37 de ani a murit înecat în Insulele Canare, Spania, iar prietenul său indian de 28 de ani a dispărut, după ce au fost luați de curenți puternici.

Alături de cei doi se mai afla un alt bărbat, iar acesta a reușit să iasă singur din apă.

Incidentul a avut loc duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 16:00, pe plaja Famara din Lanzarote, în zona El Papelillo.

Românul de 37 de ani și tânărul indian făceau parte dintr-un grup de trei înotători care au fost luați prin surprindere de valurile puternice, potrivit La Voz.

Unul dintre ei, un german de 49 de ani ar fi reușit să iasă singur din apă.

Imediat la fața locului au ajuns agenți ai Poliției Locale Teguise, Garda Civilă, Emelan, pompieri, skijet-uri de salvare și două elicoptere.

Salvatorii Emerlan l-au găsit pe român, dar acesta se afla în stop cardio-respirator. L-au resuscitat, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Și elicopterul de urgență a aterizat pe plajă pentru a-i oferi îngrijiri, dar românul nu a mai putut fi salvat.

Căutările tânărului indian au continuat pe mare și pe uscat duminică, până la ora 21:00, și au fost reluate luni dimineață.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca victima să fi ieșit pe un alt punct al coastei, dar momentan nu există informații despre locul unde ar putea fi.

Plajă nerecomandată înotătorilor fără experiență

Plaja Famara este o plajă naturală, situată pe coasta de vest a insulei Lanzarote, în Insulele Canare, Spania. Aceasta se întinde pe o lungime de peste 6 km, și are un nisip fin, auriu, fiind întărit de curenți și schimbările constante ale mareelor.

Plaja mai este cunoscută pentru condițiile sale ideale pentru surfing, kitesurfing și windsurfing, fiind una dintre cele mai bune locații de acest gen din UE. Apele au valuri puternice și curenți rapizi, tocmai de asta nu este recomandată pentru înot neexperimentat, ci mai degrabă pentru sporturi acvatice.

Scandal imens într-o țară europeană. Procurorul general este judecat pentru scurgere de informații
Scandal imens într-o țară europeană. Procurorul general este judecat pentru scurgere de informații
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, este judecat pentru scurgere de informații confidențiale, într-un caz care riscă să declanșeze o criză în sistemul judiciar și să...
Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a pierdut sâmbătă, în deplasare, scor 0-4, meciul disputat în compania formaţiei Villarreal, din etapa a 11-a din La Liga. După o primă repriză în care...
#roman inecat, #Insulele Canare, #Spania, #roman mort Spania, #indian, #romani diaspora , #Spania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România
  2. Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO
  3. Blestemul politizării inspectoratelor școlare
  4. Bolnav cu dizabilități, bătut de două persoane în curtea centrului unde este internat. Instituția a demarat o anchetă
  5. Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Schema de evaziune fiscală de 400 de milioane de euro din Bihor UPDATE
  6. Percheziții DIICOT în imperiul fraților miliardari Micula. Schema prin care ar fi fraudat statul cu sute de milioane de euro
  7. Cutremur devastator în Afganistan. Peste 20 de persoane au murit și sute au fost rănite FOTO/VIDEO
  8. Donald Trump amenință că va trimite trupe și atacuri aeriene într-o țară africană în care islamiștii provoacă haos. "Ei ucid un număr record de creştini"
  9. Dictatorul Belarusului își ridică o fortăreață de lux lângă stațiunea rusă Soci. Complexul se întinde pe 10 hectare și costă peste 130 de milioane de dolari VIDEO
  10. Scandal imens într-o țară europeană. Procurorul general este judecat pentru scurgere de informații