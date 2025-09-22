Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:05
Bărbat pe scuter Foto: Pexels

Un cetățean român de 21 de ani a fost arestat în Catania, Sicilia, după ce a trecut cu scuterul prin fața sediului Poliției, fără cască de protecție.

Comportamentul tânărului a atras imediat atenția polițiștilor, care au descoperit că scuterul ascundea zeci de doze de marijuana, potrivit 95047.it.

Cum a fost prins

Incidentul a avut loc pe via Manzoni, în fața sediului Poliției din Catania. Românul care se afla pe un scuter nu purta cască. Când a fost oprit de agenți, el a devenit vizibil agitat și a evitat predarea documentelor care se aflau în compartimentul de sub șa.

Comportamentul lui a stârnit suspiciunile agenților. În urma unei percheziții, cu un câine specializat, polițiștii au descoperit un joint și 15 doze de marijuana, ce erau ambalate în pungi de plastic, cu o greutate totală de 63 de grame.

Drogurile au fost confiscate și trimise la laboratorul Poliției Științifice pentru analiză.

Cercetările au continuat cu percheziții la cele două locuințe ale tânărului. Nicio altă substanță nu a fost identificată în case, dar agenții au avut o surpriză la garajul uneia dintre adrese.

Câinele polițist Ares a simțit încă de la intrare prezența drogurilor. Astfel, în interiorul unei cutii de portbagaj pentru scuter au fost descoperite alte 34 de doze de marijuana, cântărind 151 de grame, alături de un cântar electronic, pungi pentru ambalare și un telefon mobil.

Arestat la domiciliu

După ce a fost identificat, românului i-au fost constatate și încălcări ale Codului Rutier. Tânărul a fost arestat pentru deținere de droguri în vederea comercializării.

Procurorul de serviciu a cerut ca românul să fie plasat în arest la domiciliu la adresa de reședință, în așteptarea procesului.

