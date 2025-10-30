Un român din Italia și-a bătut fără milă un vecin. Motivul banal de la care a pornit agresiunea

Un cetățean român din Italia este acuzat că a bătut cu sălbăticie un vecin și l-a rănit grav la față, după o ceartă între ei care a izbucnit de la comportamentul unui câine.

Conform informaților reconstituite de Poliția de Stat din Foligno, scandalul a pornit după ce bărbatul i-a reproșat românului de 49 de ani agresivitatea câinelui său, pentru că îi speriase animalele de companie.

Reacția românului

Românul nu a fost prea încântat de remarca bărbatului de 56 de ani și a aruncat mai întâi cu un obiect din plastic, iar apoi l-a atacat cu pumnii și picioarele în zona feței.

Victima s-a ales cu un traumatism cranio-facial grav, cu un prognostic de 60 de zile, potrivit Quotidiano dell Umbria.

Bărbatul de 56 de ani a fost salvat de un vecin și a fost dus la spitalul San Giovanni Battista din Foligno, el fiind internat din cauza rănilor provocate de român.

Autoritățile au adunat mai întâi mărturii și au reconstituit incidentul, apoi l-au identificat și denunțat pe agresor la Parchetul Republicii din Spoleto, sub acuzația de vătămare corporală gravă, agravată de motive banale.

