Un român zace de o lună pe un pat de spital din Italia, fără ca familia să-l caute. A fost bătut pe străzi: "Va fi trimis din nou pe stradă și riscă să moară"

Răducu Gabriel Rotilă, un ieșean în vârstă de 55 de ani, se află de o lună pe un pat de spital din Italia, fără ca familia să-i acorde vreo atenție. Singura persoană care se preocupă de starea lui este Tina Ghiorghiță, femeia care l-a găsit acum 7 ani pe străzile din Verona și care i-a purtat de grijă de atunci, arată BZI.ro

Răducu Gabriel Rotilă a ajuns pe străzi după ce a plecat la muncă în Italia și a fost victima unui atac violent, care l-a lăsat fără acte, bani și cu grave probleme de sănătate. Tina Ghiorghiță, impresionată de situația sa, l-a ajutat constant, oferindu-i mâncare și îmbrăcăminte.

"Răducu a fost bătut, acum 7 ani, de niște marocani, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat grav după aceasta. Când a fost bătut, a rămas și fără ultimul bănuț, și fără acte. Nu mai este lucid. Eu lucram în Verona, îngrijeam o bătrână, iar el stătea mereu pe o bancă în fața casei în care munceam eu", a povestit Tina Ghiorghiță.

Recent, din cauza deteriorării rapide a stării sale de sănătate, Răducu a ajuns la spital, unde a fost operat de două ori la stomac. Tina Ghiorghiță se teme că acesta va fi externat curând și va ajunge din nou pe străzi, ceea ce i-ar putea fi fatal. "Va fi trimis din nou pe stradă și riscă să moară pe străzi. Numai eu și acest conațional ne interesăm de starea lui. Eu am apelat la toate autoritățile, toți au promis, dar până la urmă nu s-a concretizat nimic."

Familia lui Răducu din România refuză să se implice. "Nimeni din familia sa nu-l vrea, nu știu cu ce o fi greșit el, are rude, are o mamă și o soră. Eu m-am atașat de el în toți acești ani și am o grijă mereu pe suflet, legat de starea lui. Vă spun cu mâna pe inimă că, dacă este externat, o să moară," a declarat Tina Ghiorghiță. Răducu, confuz și îndurerat, nu înțelege de ce familia l-a abandonat, mai ales după ce a muncit în Italia și le-a trimis bani acasă.

Tina Ghiorghiță speră să găsească o soluție pentru a-l ajuta pe Răducu să nu ajungă din nou pe străzi și să-i asigure un trai decent.

