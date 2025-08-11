Un român de 67 de ani a fost prins de carabinieri după ce a pipăit o tânără, pe stradă. S-a ascuns într-o pubelă

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 12:29
135 citiri
Un român de 67 de ani a fost prins de carabinieri după ce a pipăit o tânără, pe stradă. S-a ascuns într-o pubelă
Carabienierii i-au arestat pe român FOTO carabinieri.it

Un român de 67 de ani a fost arestat în Italia, în orașul Bari, după ce a pipăit o tânără pe stradă. Agresorul a încercat să fugă și să se ascundă într-o pubelă de gunoi, însă a fost prins de carabinieri în urma unei scurte urmăriri. Mărturiile victimei și ale martorilor au dus la confirmarea arestării pentru agresiune sexuală.

Polițiștii locali au fost alertați de trei tinere care se plimbau pe stradă. Una dintre acestea le-a povestit agenților de poliție că a fost abordată brusc de un bărbat care a pipăit-o, arată Antena 3 CNN.

Țipetele femeii l-au descurajat pe bărbat. Acesta a observat carabinierii și a încercat să fugă pe străzile adiacente, încercând fără succes să se ascundă într-o pubelă de gunoi. Polițiștii au reușit să-l prindă pe bărbat și apoi au început să reconstituie ce s-a întâmplat, relatează presa locală din Italia.

Relatările victimei și ale martorilor au permis astfel reconstituirea evenimentelor, obținerea de probe solide pentru a fi furnizate procurorului de la Parchetul local și arestarea bărbatului. Măsura de reținere a fost ulterior confirmată de judecătorul de anchetă preliminară al Tribunalului de la Bari.

Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
Un pensionar de 85 de ani din Italia a fost salvat de carabinieri după ce s-a înecat cu propria proteză. Bărbatul se afla în locuința sa din Roma când a avut loc incidentul. Totul a...
Un român s-a urcat pe acoperișul unui stadion din Italia și a amenințat că se sinucide. Cum a fost salvat după patru ore de negocieri VIDEO
Un român s-a urcat pe acoperișul unui stadion din Italia și a amenințat că se sinucide. Cum a fost salvat după patru ore de negocieri VIDEO
Un incident șocant a avut loc marți, 5 august, la Torino, în Italia. Un român, de 40 de ani, s-a urcat pe acoperișul stadionului Filadelfia și a amenințat timp de patru ore că își va pune...
#roman Italia, #pipait, #tanara, #carabinieri, #pubela , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un român de 67 de ani a fost prins de carabinieri după ce a pipăit o tânără, pe stradă. S-a ascuns într-o pubelă
  2. Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise
  3. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat încearcă să-i liniștească pe români: "Panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată"
  4. Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj, dar nu se știe când vor începe cârtițele să sape tunelurile. Îngrijorări privind pierderea fondurilor din PNRR VIDEO
  5. Europenii au propria viziune privind Ucraina
  6. Reuniune de urgență a șefilor diplomației UE, înainte de summitul dintre Trump și Putin, unde s-ar putea decide soarta Ucrainei
  7. Tatăl brutal al lui Vladimir Putin i-a scos ochiul mamei sale cu o furcă „într-un acces de furie”, potrivit unei noi biografii
  8. Opinie: Irina Vlah și copiii din Ucraina
  9. Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare. Un politolog prevede un nou record pentru Grindeanu: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”
  10. Profesorii, sub lupa părinților!