Un român de 67 de ani a fost prins de carabinieri după ce a pipăit o tânără, pe stradă. S-a ascuns într-o pubelă

Un român de 67 de ani a fost arestat în Italia, în orașul Bari, după ce a pipăit o tânără pe stradă. Agresorul a încercat să fugă și să se ascundă într-o pubelă de gunoi, însă a fost prins de carabinieri în urma unei scurte urmăriri. Mărturiile victimei și ale martorilor au dus la confirmarea arestării pentru agresiune sexuală.

Polițiștii locali au fost alertați de trei tinere care se plimbau pe stradă. Una dintre acestea le-a povestit agenților de poliție că a fost abordată brusc de un bărbat care a pipăit-o, arată Antena 3 CNN.

Țipetele femeii l-au descurajat pe bărbat. Acesta a observat carabinierii și a încercat să fugă pe străzile adiacente, încercând fără succes să se ascundă într-o pubelă de gunoi. Polițiștii au reușit să-l prindă pe bărbat și apoi au început să reconstituie ce s-a întâmplat, relatează presa locală din Italia.

Relatările victimei și ale martorilor au permis astfel reconstituirea evenimentelor, obținerea de probe solide pentru a fi furnizate procurorului de la Parchetul local și arestarea bărbatului. Măsura de reținere a fost ulterior confirmată de judecătorul de anchetă preliminară al Tribunalului de la Bari.

Ads