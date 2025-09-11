Român mort după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil. Bărbatul era la muncă în Italia

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:33
Român mort după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil. Bărbatul era la muncă în Italia
Muncitor construcții Foto: Pixabay

Un muncitor român de 53 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unei clădiri din Ostia, lângă Roma.

Tragedia a avut loc în timpul lucrărilor de renovare a fațadei unui imobil de pe Via Tasman, transmite Gazeta Românească.

Echipajele medicale au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic pentru român.

Colegii lui au dat alarma, iar carabinierii din Ostia și personalul SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) au început imediat cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Se pare că acest accident mortal la locul de muncă ar fi al cincilea înregistrat în numai două zile. În ziua precedentă au mai fost înregistrate alte 4 victime.

Potrivit sursei citate, în primele 7 luni din 2025, Italia a înregistrat 607 decese la locul de muncă, adică o creștere față de anul 2024.

Din aceste cazuri, 436 au avut loc în timpul activității efective, iar 170 pe traseul către sau la muncă. De asemenea, domeniul construcțiilor rămâne cel mai riscant, cu 67 de decese raportate în primele șapte luni din 2025.

Lucrătorii străini sunt expuși unui risc dublu comparativ cu cei italieni, cu o rată a mortalității de 37 la un milion de angajați, față de 16,1 pentru muncitorii italieni.

Prin luna iulie, un alt cetățean român care muncea în Italia a căzut de la zece metri înălțime și a decedat.

Conform unui raport al Centrului de Studii și Cercetări IDOS din 2024, peste un milion de români trăiesc oficial în Italia.

