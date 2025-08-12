Pe cine încerca să salveze românul mort în incendiile de vegetație din Spania FOTO X/@Stendhal69

Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos din apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări. Bărbatul a murit încercând să salveze caii de la şcoala de echitaţie unde lucra, scrie 20minutos.es.

Românul, care a suferit arsuri pe 98% din corp, a fost transportat cu elicopterul la Spitalul La Paz, unde a decedat câteva ore mai târziu.

Incendiul de pădure izbucnit luni după-amiază, 11 august, în Tres Cantos (Madrid) a curmat viața unui bărbat de 50 de ani, lucrător în domeniul ecvestru din Soto de Viñuelas. Victima a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului în timp ce, conform primelor rapoarte, încerca să salveze caii de la unitatea în care lucra.

Bărbatul a fost salvat de serviciile de urgență de la şcoala de echitație, a primit îngrijiri la fața locului de la paramedicii SUMMA 112 și a fost transportat, apoi, cu un elicopter al Gărzii Civile la Spitalul Public La Paz.

A fost internat acolo în stare critică și, în ciuda eforturilor medicale, a decedat câteva ore mai târziu.

„Starea sa când a fost trimis la Spitalul La Paz era gravă și, din păcate, trebuie să-i deplângem moartea”, a confirmat primarul orașului Tres Cantos, Jesús Moreno.

Vecinii au declarat pentru 20minutos că bărbatul de 50 de ani, de naționalitate română, era un tip fermecător și muncitor, motiv pentru care proprietarul centrului de echitație i-a dat o parte din teren de lângă şcoală pentru a-și încropi o grădină de legume.

Ads

Un incendiu cu răspândire rapidă

Incendiul, care a afectat o zonă împădurită din apropierea locuințelor, a forțat evacuarea a trei zone rezidențiale, inclusiv Soto de Viñuelas. Un total de 106 persoane au petrecut noaptea în adăposturi temporare, iar până marți dimineață, 45 erau încă adăpostite într-un centru sportiv din Tres Cantos.

Autoritățile locale au transmis condoleanțe pentru tragedie.

„Regret profund moartea bărbatului grav rănit în incendiul de la Tres Cantos. Toată dragostea mea familiei și prietenilor săi în aceste momente atât de dureroase”, a scris Isabel Díaz Ayuso, președinta Comunității Madrid, pe contul său X. De asemenea, ea a mulțumit echipelor de urgență „care continuă să lucreze neobosit pentru a proteja vieți și locuințe”.

Delegatul Guvernului la Madrid, Francisco Martín, prezent la postul de comandă instalat în oraș, a declarat: „Incendiul de la Tres Cantos a curmat o viață. Transmit cele mai sincere condoleanțe celor dragi în aceste momente dificile.”

De asemenea, el a îndemnat la „prudență maximă și atenție la instrucțiunile serviciilor de securitate și de urgență” cât timp incendiul rămâne activ.

Ads