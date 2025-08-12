Român mort în incendiile de vegetație din Spania. Mii de oameni au fost evacuați din casele lor VIDEO

Incendiu de vegetație FOTO: Pexels

Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos din apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit ulterior, după ce suferise arsuri pe 98% din suprafaţa corpului. El se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, unde au murit arse şi o parte dintre animale.

Profitând de condiţiile meteo mai calme de peste noapte, pompierii au reuşit să izoleze incendiul de vegetaţie din zona Tres Cantos. Incendiul este încă activ, dar autostrada M-607 a fost redeschisă traficului.

Flăcările au mistuit în jur de 1.000 de hectare.

Incendiile care rămân active în până la şase comunităţi autonome din Spania - Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia şi Madrid - s-au soldat până acum cu un mort, doi răniţi şi mii de oameni evacuaţi din casele lor.

Valul de căldură prelungit din Spania a continuat marţi, 12 august, temperaturile urmând să atingă 44 de grade Celsius în unele regiuni, potrivit serviciului de meteorologie AEMET.

Oamenii de ştiinţă spun că verile mai calde şi mai uscate din regiunea mediteraneeană o expun unui risc ridicat de incendii de vegetaţie. Odată ce incendiile izbucnesc, vegetaţia uscată şi vântul puternic le pot face să se extindă rapid şi să ardă necontrolat, provocând uneori vârtejuri de foc.

