Român omorât în Spania. Cadavrul a fost descoperit într-o magazie de fosta lui parteneră

Mașină de Poliție Foto: X/@policia

Un român a fost găsit mort în localitatea Manacor, din insula Mallorca, iar polițiștii sunt de părere că a fost victima unui omor survenit în urma unui scandal cu alte persoane.

Victima, un bărbat de naționalitate română, locuia într-un imobil pe care îl ocupase ilegal, într-o casă abandonată de pe un câmp, împreună cu mai mulți bărbați din Europa de Est, conform Ultima Hora.

Fosta parteneră a victimei a alertat autoritățile.

Potrivit informațiilor deținute de Crónica Balear, bărbatul consumase cantități mari de alcool cu ceilalți ocupanți ai clădirii. Pe timpul nopții, între fostul partener al femeii și un alt bărbat, prieten al acesteia și suspectul principal, a izbucnit o ceartă violentă.

Se pare că în ciuda conflictului, femeia a ales să se pună la somn. Când s-a trezit, a descoperit cadavrul fostului său partener.

Românul a fost lovit cu un obiect contondent, provocându-i leziuni grave care i-au fost fatale. Ulterior, presupusul atacator a plecat de la locul faptei.

Femeia a alertat autoritățile, după ce l-a găsit pe fostul ei partener în magazia de unelte de aproximativ 15 metri pătrați, situată pe Via Palma. El prezenta multiple lovituri la cap, care i-au deformat o parte a feței și craniului.

Grupul de Omucideri al Brigăzii Provinciale de Poliție Judiciară din Palma a preluat imediat cazul și a început investigațiile. Suspectul, care are antecedente penale, a fost identificat și arestat în apropierea secției de poliție din Manacor.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, s-a menționat că victima avea un ordin de restricție împotriva femeii care a alertat Poliția, dar întâlnirile lor în magazia abandonată ar fi fost frecvente.

Polițiștii continuă ancheta pentru a clarifica toate detaliile acestei crime.

