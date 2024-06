Vacanță mortală pentru un român, în Turcia: ”Am căzut în prăpastie / I se mai vedea doar capul”

O familie din România a trecut prin momente de coșmar în timpul unei vacanțe în Turcia. O femeie și-a pierdut șotul după ce bărbatul a fost strivit de mașina de teren care trebuia să îi ducă, împreună cu copilul lor, într-o aventură pe munte.

Cei doi soți au plecat împreună cu fetița lor de trei ani într-o vacanță în Antalya. La hotel, au primit un pliant despre o excursie pe trasee montane și au decis să meargă. Pe traseu au pornit trei mașini pline cu turiști.

Pe drumurile înguste, șoferul a condus însă cu viteză, iar mașina de teren a căzut într-o râpă.

”Se mergea cu viteză, muzică tare, cu neglijență, șoferii aruncau cu apă, cântau, dansau. Ne-au încurajat să stăm în picioare. Toată lumea a început să strige: „Nu, nu”. El a vrut să tragă puțin de volan să încapă și celălalt. Am căzut în prăpastie. Ne-am rotit de foarte multe ori”, a povestit la Digi24 Alina Butnărescu, soția bărbatului mort în Turcia.

Ca prin minune, fetița a scăpat doar cu o zgârietură pe față, însă bărbatul a fost strivit de mașina de teren.

”Cum am căzut, ea era pe pieptul meu, am luat-o, m-am uitat la ea, am scuturat-o, am întrebat-o dacă e bine. Mi-a zis că e bine. Am început să îmi strig soțul: „Rareș, Rareș!”. Nu l-am auzit, m-am uitat în mașină și nu îl găseam și mai apoi l-am văzut, era sub mașină. Eu am știut că nu mai este de când l-am văzut atunci. Era prins sub mașină, i se mai vedea doar capul”, a mai declarat femeia.

După accident, șoferul care l-a provocat a fugit, dar a fost prins la câteva ore, potrivit presei locale.

”Ghidul a fugit. Șoferii au fugit. Noi când ne-am uitat unii la alții nu era nimeni. Eram doar noi turiștii, ei toți au fugit”, a mai povestit Alina Butnărescu.

Acum, femeia încearcă să își aducă soțul acasă pentru înmormântare, cerând ajutor de la Ministerul Afacerilor Externe. MAE a confirmat informația, precizând că a facilitat repatrierea.

