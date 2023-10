Soția românului răpit de Hamas cere guvernului să se implice în negocieri. Femeia a venit în România

Un român cu dublă cetățenie a fost răpit de teroriștii Hamas de aproape o lună, iar familia lui nu mai știe nimic de el de atunci. Soția lui, Ela Chaimi, a ajuns noaptea trecuta în București pentru a cere autorităților române să se implice în negocieri.

Tal Chaimi are 41 de ani, are trei copii şi are dublă cetăţenie româno-israeliană. Bărbatul locuia alături de familia sa într-unul din kibuţurile atacate de Hamas, când a fost răpit, iar de atunci familia nu mai are nicio veste. Nu se ştie dacă bărbatul mai e în viață.

Ela Chaimi a venit în România şi încearcă să obţină sprijnul Guvernului României pentru a se implica în negocieri şi a încerca să medieze eliberarea soţului său. Chiar în urmă cu puţin timp a ieşit de la discuţiile cu ministrul de Externe, relatează Observator.

După întâlnirea cu Luminița Odobescu, urmează să meargă în Parlamentul României, însoţită de ambasadorul statului Israel în România.

