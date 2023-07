Surpriză colosală la Wimbledon! Un rus venit de nicăieri, aflat la prima participare la acest Grand Slam, s-a calificat în sferturile de finală

Surpriza ediției din acest a Wimbledonului este rusul Roman Safiullin. În vârstă de 25 de ani, la prima participare la acest Grand Slam, el a ajuns în sferturi.

Probabil că numele lui Roman Safiullin nu spune mare lucru. Însă rusul de 25 de ani, aflat la prima participare la Wimbledon, a ajuns până în sferturile de finală!

Jucătorul clasat pe locul 92 ATP l-a învins pe canadianul Shapovalov, scor 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 și s-a calificat între cei mai buni opt jucători ai acestei ediții.

Până la Wimbledon, cea mai bună performanță a lui la un Grand Slam era turul doi la Australian Open (2021) și French Open (2021).

El nu are niciun titlu ATP în palmares.

92 - Defeating Denis Shapovalov, Roman Safiullin (#92) is now the third player below 75 in the ATP rankings to reach a Wimbledon quarter-final in the last decade, after Lukasz Kubot (#130, 2013) and Nick Kyrgios (#144, 2014). Run.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/hFax7Jzd0b