Rusul de 25 de ani care joacă pentru prima dată la Wimbledon și e în sferturi: "Rămân la hotelul meu, nu mă mut la cinci stele"

Surpriza ediției din acest a Wimbledonului este rusul Roman Safiullin. În vârstă de 25 de ani, la prima participare la acest Grand Slam, el a ajuns în sferturi.

Jucătorul clasat pe locul 92 ATP l-a învins pe canadianul Shapovalov, scor 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 și s-a calificat între cei mai buni opt jucători ai acestei ediții.

Până la Wimbledon, cea mai bună performanță a lui la un Grand Slam era turul doi la Australian Open (2021) și French Open (2021).

El nu are niciun titlu ATP în palmares.

Pentru calificarea în sferturi, unde îl va întâlni pe italianul Jannik Sinner, Roman Safiullin și-a asigurat un premiu de 340.000 de lire sterline. Rusul vrea însă să rămână în hotelul modest pe care și l-a ales pentru perioada în care stă la Londra.

"De ce să schimb hotelul? Este un hotel perfect. Sigur, nu e de 5 stele, dar mi se potrivește. Nu este departe de complextul de la Wimbledon și nu e foarte mult trafic în zonă. De ce să îl schimb", a explicat Safiullin, care e născut la Podolsk din tată tătar și mamă rusoaică.

"E ceva special să fiu în sferturi la Wimbledon și voi face tot ce depinde de mine pentru a juca la un nivel foarte înalt în continuare. Am muncit din greu în ultimul timp, dar cred că, pe lângă acest aspect, s-a schimbat ceva și în mentalitatea mea. Odată ce am pătruns în top 100 ATP, psihic am devenit tot mai puternic. Am încredere în loviturile mele și simt că pot lupta cu șanse contra oricărui jucător. Această abordare mă ajută enorm", a dezvăluit rusul după meciul cu Shapovalov.

