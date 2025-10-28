Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”

Un cetățean român stabilit în Spania a evidențiat într-o postare virală pe Facebook diferențele dintre viața din România și cea iberică.

Românul a atras atenția că Spania nu este locul potrivit pentru persoanele care vor mulți bani, ci pentru cele care își doresc un stil de viață cât mai relaxat.

Postarea a devenit virală pe grupul de Facebook Români în Spania, unde bărbatul a descris cu sinceritate și umor, diferențele dintre viața din România și cea din Spania.

Postarea a strâns peste 15.000 de aprecieri, aproape 800 de comentarii și peste 600 de distribuiri.

„Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”

„Văd tot mai des familii care vor să se mute în Spania, oameni care își caută de lucru, vor să investească în imobiliare, afaceri etc. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă și cu toată sinceritatea: Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți! Dacă nu-ți place să ieși, să te plimbi, să dai bună dimineața cu gura până la urechi la tot orașul, rămâi unde ești!”, a scris românul în postarea devenită virală.

Românul a povestit cu umor reacția mamei sale cu privire la stilul prietenos al spaniolilor.

„Eu îmi aduc aminte de mama când a venit în primul an la mine și îmi zice: Ce dracu râd ăștia așa la mine, parcă sunt nebuni!”, își aduce aminte bărbatul.

Ce spune despre stilul de viață al spaniolilor

El a descris în detaliu ritmul relaxat al spaniolilor și cultura bazată pe bucurie și echilibru.

„Alegeți Anglia, Germania, Austria, acolo mergi la muncă, vii acasă și cam atât.

În Spania vii dacă vrei altceva:

-să dormi la prânz fără regrete

-să bei cafeaua în liniște

-să mănânci pâine prăjită cu roșii (obligatoriu)

-să stai până târziu la terasă să înveți că „graba strică treaba și orice se rezolvă cu un „mañana””, adaugă românul.

„Cu cât îi stresezi mai tare, cu atât întârzie mai mult!”

Tot el mai spune că „să nu vă mire dacă aveți nevoie de un instalator sau electrician și întârzie o săptămână. Aici nu vine nimeni în fugă… și cu cât îi stresezi mai tare, cu atât întârzie mai mult! Bani mulți n-avem, dar… nici deficit de vitamina D!”.

Reacțiile internauților

Mai mulți români stabiliți în Spania au confirmat experiența descrisă în postare.

„Noi ne grăbim să facem totul repede”

„Cea mai bună descriere, viață trăită din plin, oameni amabili, fără grabă şi fără stres, se amână treburile, nu viața. Noi ne grăbim să facem totul repede, fără să trăim suficient clipele care trec pe lângă noi. Aici am învățat că praful se şterge doar dacă este vizibil, şi că perfecțiunea şi impecabilitatea nu există decât în obsesii. Normalitatea nu este nici perfectă şi nici impecabilă”, a spus o femeie.

Alt internaut a scris: „O descriere perfectă, este exact aşa cum ai spus, nici mai mult nici mai puţin. Când voi pleca de aici, voi simți lipsa omeniei şi a oamenilor de aici”.

„Muncim de ni se sparg venele”

„Și în Germania e la fel cu nemții… problema e la noi, balcanicii, care muncim de ni se sparg venele să luăm mașină mare și scumpă și căsoaie mari, toate pentru ceilalți. Asta am moștenit-o din bătrâni… că și ei munceau toată viața să facă o casă mare și ei trăiau într-una mică lângă… în casa mare doar la nuntă și la înmormântare”, a comentat un alt român.

