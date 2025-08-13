Românul care a ucis două escorte în Italia ar fi putut fi ucigașul plătit al unui grup infracțional de proxenetism. Legături cu alte două crime

Autoritățile italiene anchetează legături între românul Vasile Frumuzache, care a recunoscut că a ucis două escorte, și alte două crime. În afară de ipoteza criminalului în serie și alte două crime care par conectate, anchetatorii nu exclud nici ca românul de 32 de ani să fi fost un ucigaș plătit al unui grup infracțional organizat care exploata femei prin proxenetism.

Agent de pază stabilit în Italia și căsătorit cu doi copii, Vasile Frumuzache a mărturisit poliției din Italia că le-a ucis pe două tinere românce, Denisa Maria Păun și Ana Maria Andrei, apoi le-a aruncat rămășițele pe un câmp din Montecatini Terme.

Anchetatorii nu exclud nici ipoteza unui criminal în serie, nici posibilitatea ca bărbatul de 32 de ani să fi fost plătit al unui grup infracțional organizat care exploata femei prin proxenetism să le ucidă pe cele două victime, scrie presa italiană.

Ipoteza criminalului în serie se bazează pe anumite elemente ritualice în cele două crime. A doua victimă a fost sunată de pe numărul primeia în noaptea celei de-a doua crime.

El a negat că ar fi ucis alte două escorte despre care anchetatorii consideră că au fost ucise în mod similar în aceeași perioadă.

„Nu știu de ce le-am ucis. Întotdeauna am reacționat prost la un refuz”, le-a spus Frumuzache anchetatorilor în al treilea interogatoriu.

În închisoare, el a fost atacat de un alt deținut, rudă cu Ana Maria Andrei, care i-a aruncat ulei fierbinte pe față.

