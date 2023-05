Apelul la „chibzuință” al unui român din diaspora care vrea să se mute la sat, în România: „Poate cineva s-o simți și mai taie din lăcomie”

Un român care este stabilit în străinătate și vrea să se întoarcă în România pentru a stabili la sat a lansat un apel pentru cei care au proprietăți de vânzare în mediul rural. Românul a făcut apel la „chibzuință”, cerându-le celor care au case și terenuri de vânzare în mediul rural să nu mai fie atât de lacomi.

„Fac și eu un apel la discernământ și la o chibzuită judecată dacă mai există! Tot urmăresc acest grup în speranța că voi găsi ceva realist că preț și voi putea să mă întorc în țară cu soția și cei 4 copilași! Fraților, am înțeles despre ce este libertatea, sau cum s-a câștigat! Și am înțeles și despre ce nu este libertatea!

Atunci când lăcomia, iraționalul și lipsa bunului simț primează e foarte probabil să se extindă foarte repede și să formeze majoritatea și prețul pieței, nu intram în inflație sau alte studii economice să ne justificăm lăcomia și lipsa de discernământ, ci vorbesc doar despre aceste preturi nerealiste cerute aici pe grupul acesta de către majoritatea vânzătorilor!”, a scris bărbatul pe grupul de Facebook Mutați la țară – Viața fără ceas.

Românul stabilit în diaspora mai speră că „poate cineva s-o mai simți cumva și încearcă să mai taie din lăcomie și să gândească rezonabil, luând in calcul toate aspectele când vrea să își vândă o proprietate, nu să aștepte prostul, naivul ori bogatul să-i cumpere proprietatea”.

„Eu am văzut foarte multe anunțuri cu prețuri exagerat de mici”

Postarea a stârnit zeci de comentarii. În timp ce unii au fost de acord cu punctul de vedere al autorului postării, alții au spus că în România sunt și proprietăți care se vând mult mai ieftin decât ar trebui.

„Eu am văzut foarte multe anunțuri cu prețuri exagerat de mici. (…) Nu văd de ce vii să-i cerți pe proprietari pentru prețul cerut. Nu-ți bagă nimeni mâna în buzunar forțat. Apoi, de satele de care vorbești, dacă te ținueau buzunarele cumpărai acolo și nu râvneai la mocca p-aci prin țară. Ne zgârcim la brânză și râvnim la cașcaval, cam așa este nația noastră”, a scris o membră a grupului.

„În afara țării cum stai cu familia și cei 4 copii? Cumva cu chirie? Dacă vrei neapărat să revii în țară, de ce nu intri pe un grup de închiriat case la țară? De ce ții neapărat să ai casa ta la un preț, din punctul tău de vedere, rezonabil? De ce acuzi pe cei ce vând că au prețuri nerezonabile? La ce te raportezi? Știi cât costă o casă în țara în care te afli tu acum? Știi cu ce chin și sacrificii se face o casă? Hai să fim cu toții realiști și să încercăm să fim și un pic obiectivi. Dacă se poate...”, a comentat altcineva.

„Cererea dumneavoastră este complet nerealistă, trăim in economia de piața dominată de cerere si oferta, bineînțeles că unii care au prețuri uriașe vor avea acele proprietăți de vânzare și peste 25 de ani”, a comentat altcineva.

„Sunt case la prețuri foarte mici în unele zone ale țării. Dacă vă e indiferent unde cumpărați, atunci aveți de unde alege. Problema e când dorim case ieftine în zone scumpe. E greu de ambele părți...”, a scris un membru al grupului.

„Și eu vă spun că prețurile din România sunt mari față de ce-i în afară! Ținând cont de salariile din România, eu mă întreb cum de au unii bani de a cumpăra la prețuri mari! Nu vă dăm lecții, dar ne mirăm și noi ăștia de pe afară!”, a intervenit un alt român din diaspora.

„Cererea este imensă pe lângă ofertă”

Un membru al grupului a explicat că prețurile sunt mari pentru că cererea este foarte mare. Românul a dat propriul exemplu. Bărbatul a explicat că a început casa cu economii de 90.000 de euro, dar a ajuns la 160.000 de euro și nu a terminat.

„Cererea este imensă pe lângă ofertă, eu am început casa în 2021 și anul acesta am reușit să o finalizez, nu e o casă mare, am 2 dormitoare, living, bucătărie, baie și camera centralei, în total 125 m2, când m-am apucat de treabă aveam 90.000 euro și am zis că îmi sunt de ajuns, m-am înșelat, prețurile materialelor și mâna de lucru au urcat într-un mod nebun, iar până acum am cheltuit 160.000 de euro (casă, împrejmuit gard de sârmă cei 420 m liniari, plantat gard viu pe lângă, pod acces și trotuare).

Mai am totuși de făcut o bucătărie de vară, un beci, o magazie, un adăpost pt purcel, găini, și alte mici orătănii. Vreau să mai cumpăr 1-2 ha de teren extravilan arabil, dar și ăla mă mai costă vreo 10.000 de euro”, a arătat bărbatul.